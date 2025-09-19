Φετφατζίδης για Ρεμπρόφ στο Gazzetta: «Μου αρέσει πάρα πολύ, δουλεύει πάνω στο δικό του στιλ παιχνιδιού»

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με τον Νίκο Αθανασίου και την αποκάλυψή του στους Galacticos του Gazzetta, φαντάζει ως φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού.

Ενας παίκτης που ξέρει τον θρύλο του ουκρανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πολύ καλά είναι ο Γιάννης Φετφατζίδης.

Ο 34χρονος, ο οποίος έχει διαγράψει μια λαμπερή καριέρα με 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα στην Ελλάδα, ενώ δεν συνέδεσε το όνομά του και με τρομερές χρονιές στο ποδόσφαιρο της Μέσης Ανατολής, ξέρει πολύ καλά τον Ρεμπρόφ.

Μαζί του, στην Αχλί, είχε την πιο παραγωγική του χρονιά με 11 γκολ και 5 ασίστ σε 32 ματς και μέσω του Gazzetta μιλάει - για ακόμα μια φορά - με τα καλύτερα λόγια για τον εν λόγω κόουτς.

«Συνεργαστήκαμε στην Αλ Αχλί. Εκεί δεν είχαμε τις μεγάλες προσωπικότητες από την Ευρώπη. Είχαμε από την Ασία, αλλά άλλο το ένα άλλο τ' άλλο.

Ήταν καλός, μου άρεσε, στα έχω πει και στη μεγάλη συνέντευξη που είχαμε κάνει. Παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο και αποδώσαμε ατομικά σαν παίκτες. Εννοείται ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Εχει το δικό του τρόπο και το δικό του στιλ παιχνιδιού - επιμένει πάνω σ' αυτό. Δουλεύει πάνω σ' αυτό, είναι καλός και πάνω απ' όλα είναι καλός άνθρωπος. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ.

Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα για το αν θα ταιριάξει στο νυν ρόστερ του Παναθηναϊκού. Γενικά, πιστεύω ότι είναι ένας καλός προπονητής, με ιδέες και το στιλ του. Εχει πάρει τίτλους και έχει δουλέψει σε κλαμπ που έχουν κάνει πρωταθλητισμό, οπότε δεν βλέπω γιατί όχι».

Ο Γιάννης Φετφατζίδης είχε δηλώσει στο Gazzetta για τον Ρεμπρόφ, στην εξομολόγηση της ζωής του για την καριέρα του:

«Πέρασα καλά εκεί. Προπονητή στην αρχή είχαμε τον Προστ, ο οποίος ήταν στη Σάλκε. Και μετά είχα τον Ρεμπρόφ, τον οποίο λατρεύω! Με βοήθησε πολύ και μαζί του έκανα τρομερή χρονιά με 11 γκολ και 8 ασίστ. Αυτή ήταν η καλύτερή μου χρονιά. Πέρασα τέλεια αυτά τα τρία χρόνια και μη σου πω ότι το μετανιώνω που δεν έκατσα και τον τέταρτο χρόνο εκεί. Εκανα top όνομα, με ήθελε η Αλ Αΐν, η οποία είναι κορυφαία και με ήθελε όλα τα χρόνια που ήμουν εκεί. Τους έλεγα "όχι", γιατί ήθελα να γυρίσω στην Ευρώπη. Εκανα μια τριετία φοβερή, ήμουν πιο έτοιμος. Ρε παιδί μου πρέπει να αγωνιστείς για να δεις τι μπορείς να κάνεις. Και στην ήττα και στη νίκη και στα καλά και στα κακά πρέπει να είσαι εκεί. Εκεί έκανα 100 ματς, 20 γκολ, 30 ασίστ. Πήραμε πρωτάθλημα, που η ομάδα είχε να πάρει 40 χρόνια. Πήγα εγώ και το πήραμε. Όχι ότι ήμουν καταλυτικός, γιατί είχα 3 γκολ, αλλά είχα πολλές ασίστ και ήμουν βασικός. Βοήθησα με τον τρόπο μου. Την 2η και την 3η χρονιά έκανα περισσότερα πράγματα αλλά βγαίναμε δεύτεροι. Η ομάδα, όμως, έκανε πρωταθλητισμό και το επίπεδο είναι καλό».

