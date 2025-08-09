Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έσβησε τα... φώτα στον Βάνια Μαρίνκοβιτς με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Η Ελλάδα δίνει ένα πολύ δυνατό τεστ απέναντι στη Σερβία στο ECOMMBX Cup το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπει πολύ δυναμικά στο ματς και δείχνει πολύ ανταγωνιστή παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όλοι οι παίκτες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεσήκωσε άπαντες όταν κάρφωσε εντυπωσιακά πάνω από τον Βάνια Μαρίνκοβιτς.