Η CONCACAF απέρριψε την πρόταση της Γροιλανδίας να γίνει μέλος της

Η Γροιλανδίας έλαβε αρνητική απάντηση από την CONCACAF μετά από αίτηση να γίνει μέλος της.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γροιλανδίας υπέβαλε αίτηση ένταξης στην CONCACAF, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε ομόφωνα από μέλη της. Αυτό γιατί η χώρα δεν μπορεί να ενταχθεί στην UEFA μιάς και ο ευρωπαΐκος οργανισμός δε δέχεται εκείνες που δεν έχουν αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Γροιλανδία παίζει μόνο φιλικά παιχνίδια που δεν έχουν εγκριθεί από την FIFA κι έχει 76 διαφορετικούς συλλόγους με πάνω από 5.500 ποδοσφαιριστές.

Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου έχει πληθυσμό 57.000 κατοίκους και αποτελεί έδαφος της Δανίας αλλά γεωγραφικά ανήκει στη Βόρεια Αμερική. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της περιοχής, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή τόσο στη Δανία όσο και στη Γροιλανδία.

