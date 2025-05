H Παολίνι έγραψε ιστορία στη Ρώμη (vids)

Η Τζασμίν Παολίνι κυριάρχησε απέναντι στην Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ κι έπειτα από 40 χρόνια η Ιταλία έχει πρωταθλήτρια στο Masters της Ρώμης.

Η Τζάσμιν Παολίνι έγραψε τη δική της ιστορία στο κεντρικό κορτ στο Foro Italico, επικράτησε επί της Κόκο Γκοφ με 6-4, 6-2 κι έγινε πρωταθλήτρια στο Masters της Ρώμης.

Οι Ιταλοί είχαν να δουν ακριβώς 40 χρόνια δική τους παίκτρια να κατακτά τον τίτλο στην «αιώνια» πόλη, μετά τη Ραφαέλα Ρέτζι το 1985 και ήρθε η 29χρονη Παλίνι για να τους ξετρελάνει, με το κορτ να μετατρέπεται σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Jasmine Paolini lifting her Rome trophy with pride. 🏆 The only person smiling bigger than Jasmine right now is her mom. Wholesome. 🥹 pic.twitter.com/hQCw5zJTlu

Κι αν το απόγευμα ο Γιάνικ Σίνερ πάρει τον τίτλο απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, το απόγευμα της Κυριακής (18/5) οι Ιταλοί θα μνημονεύουν για χρόνια αυτή τη διπλή επιτυχία.

Η Παολίνι έγινε η 2η Ιταλίδα, που γίνεται πρωταθλήτρια στο 1000άρι της Ρώμης, καθώς η συμπαίκτριά της στο διπλό Σάρα Εράνι, ήταν φιναλίστ το 2014 κόντρα στη Σερένα Γουίλιαμς.

Mάλιστα η Παολίνι μαζί με την Εράνι το μεσημέρι της Κυριακής (18/6) θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο διπλό, απέναντι στις Βερόνικα Κουντερμέτοβα και Ελίζε Μέρτενς.

Jasmine Paolini’s reaction after beating Coco Gauff to become the 2nd Italian woman to win Rome



We’ve seen her smile a lot, but I don’t think I’ve ever seen her smile this big 🥹



Hard work, talent, humility, & a good heart will get you very far



🇮🇹❤️



pic.twitter.com/lDzbFjNzjk