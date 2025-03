ΓεροΓιοβάισα: Γαλλικές απαντήσεις και ώρα πρόκρισης!

Ο Ολυμπιακός με νίκη σφραγίζει ουσιαστικά την πρωτιά και οι Φουρνιέ, ΜακΚίσικ θέλουν απαντήσεις. Ελλάς, μπορείς να προκριθείς!

Ο γεροΓιοβάισα πάει μικρολιμάνο για τη ματσάρα της βραδιάς. Ο Ολυμπιακός με νίκη εξασφαλίζει την πρωτιά, ο Ερυθρός Αστέρας με ήττα χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Απουσίες έχουν και οι δυο, ο Ολυμπιακός στα γκαρντ, ο Αστέρας στους ψηλούς. Οι Πειραιώτες πέρασαν το εμπόδιο του Παναθηναϊκού και η πίεση έφυγε από πάνω τους, αντίθετα, οι Σέρβοι ξέρουν πως κάθε ήττα τους αφήνει μακριά από την εξάδα και τους κρατάει... μπλεγμένους σε άσχημα σενάρια αποκλεισμού. Ο Αστέρας θα επιδιώξει να τρέξει, ο Ολυμπιακός να πάει το παιχνίδι κάτω από τη ρακέτα.

O Φουρνιέ θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες εμφανίσεις και το Over 2.5 τρίποντα στο 1.85 είναι απόδοση καλή. Απαντήσεις από την απέναντι πλευρά επιθυμεί και ο Κάνααν γι αυτό και το Over 2.5 στο 2.40 το... ακούω! Ο ΜακΚίσικ θα πάρει αρκετό χρόνο απόψε και είναι ευκαιρία να πάρει τα πάνω του. Οver 8.5 πόντοι για τον Αμερικανό στο 1.85. Θα κλείσω με τα Over 4.5 ριμπάουντ του Κάλινιτς, ο οποίος θα παίξει αρκετά... ξύλο με τα «θηρία» του Ολυμπιακού.

Ελλάδα - Σκωτία και τολμώ να πω πως δεν θα έχει καμία σχέση η αναμέτρηση με την ήττα από την Αγγλία. Η ομάδα του Ιβάν έχει αλλάξει επίπεδο, διαθέτει τρομερή «φουρνιά» και θέλει να το αποτυπώσει στο γήπεδο. Στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», πάμε με την Ελλάδα και τον άσο στο 2.00