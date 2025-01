Ντέρμπι «αιωνίων»: Όταν οι «Μέντι», Ελ Κααμπί και Ιωαννίδης τα βρίσκουν… σκούρα!

Μεντιλίμπαρ και Ελ Κααμπί «σκότωσαν» τους… Δράκους στο Οπόρτο, όμως κόντρα στον Παναθηναϊκό καλούνται να σπάσουν τα χειρότερά τους ρεκόρ. Ντέρμπι πρόκληση και για τον Ιωαννίδη, ο οποίος… κολλάει με τον Ολυμπιακό.

Σσσ… ώρα για ντέρμπι αιωνίων, ώρα για ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού με φόντο την κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο χαμένος δεν… χάνεται, αλλά ο νικητής απογειώνεται! Ο Ολυμπιακός δεν έχει σύμμαχο την πρόσφατη παράδοση, αφού μετρά μόλις μια νίκη σε 13 ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχοντας έξι ισοπαλίες και έξι ήττες.

Μάλιστα, οι Πράσινοι έχουν νικήσει και στις δύο τελευταίες επισκέψεις τους στον Πειραιά, εκεί όπου ποτέ καμία ομάδα εντός συνόρων δεν έχει κερδίσει τρία διαδοχικά παιχνίδια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτοξεύει τον Ολυμπιακό εκτός συνόρων, ωστόσο απέτυχε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στα τέσσερα τελευταία ραντεβού τους, το χειρότερο σερί στην καριέρα του Ισπανού τεχνικού.

Στον αντίποδα, το «Τριφύλλι» … τρέχει, κάτι που αποτυπώνεται στο αήττητο 13 αγώνων, το μεγαλύτερο σερί στη διοργάνωση. Σε εξαιρετικό μομέντουμ και ο αιώνιος αντίπαλος, μιας και δεν έχει χάσει στα δέκα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Στο 1.98 να σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

Ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών θέλει να βάλει… stop στην κακή του παράδοση με τους «Πράσινους» και αν καταφέρει και τους κερδίσει, τότε, με έξι σερί νίκες εντός θα έχει το καλύτερό του ρεκόρ από τη μέρα που πάτησε στον Πειραιά.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο «killer» του Ολυμπιακού δε βρίσκει δίχτυα κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού δεν τα έχει καταφέρει στα πέντε τελευταία ντέρμπι πρωταθλήματος, το χειρότερό του σερί κόντρα σε οποιαδήποτε άλλον αντίπαλο. Στο 2.50 προσφέρεται να βρει δίχτυα ο Μαροκινός φορ.

Μια από τα ίδια και για το «κανόνι» του Παναθηναϊκού, μιας και ο Φώτης Ιωαννίδης έχει πετύχει μόλις ένα γκολ στα ντέρμπι πρωταθλήματος με τους «Ερυθρόλευκους». Στο 9.00 να πετύχει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης ο φορ των «Πρασίνων».

Νάπολι για τίτλο και… κλειστό club!

Νάπολι στα καλύτερά της, είναι στην κορυφή της Serie A και μπορεί να ονειρεύεται δεύτερο τίτλο στην τριετία. Ωστόσο, ο δρόμος για το σκουντέτο έχει εμπόδια κι ένα από αυτά είναι η Γιουβέντους. Η Νάπολι απολαμβάνει το μεγαλύτερο σερί εντός έδρας νικών επί της Γιούβε στη Serie A, αφού πέντε φορές έχει πανηγυρίσει το τρίποντο.

Αν καταφέρει και το Σάββατο να επικρατήσει, τότε, θα μπει σε ένα πολύ κλειστό club, αφού θα γίνει μόλις η τρίτη ομάδα που καταφέρνει κάτι ανάλογο μετά τις Ρόμα (6 νίκες μεταξύ 1937 και 1941), Ίντερ (8 νίκες μεταξύ 1935 και 1943) και Φιορεντίνα (6 νίκες μεταξύ 1960 και 1964). Στο 2.15 η απόδοση νίκης των Ναπολιτάνων.

Η Νάπολι είναι, μαζί με τη Ρόμα, η μία από τις δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμη φέρει ισοπαλία σε κανένα εντός έδρας ματς στη φετινή Serie A. Από την άλλη πλευρά, καμία ομάδα δεν έχει περισσότερες εκτός έδρας ισοπαλίες από τη Γιουβέντους (6) στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της τρέχουσας περιόδου.

8 - #Napoli won eight of their first 11 seasonal away games in a single #SerieA campaign (W8 D2 L1) only for the third time in their history - 10 in 2017/18, when they ended the tournament in 2nd place, and nine in 2022/23, the season of the last Scudetto. Race.#AtalantaNapoli pic.twitter.com/ZRc412xY14 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 18, 2025

Με παράδοση στο ντέρμπι με την Τσέλσι

H Μάντσεστερ Σίτι προσγειώθηκε ανώμαλα μετά την τεσσάρα στο Παρίσι και είδε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Champions League να μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο.

Ωστόσο, πριν τον… τελικό με την Μπριζ υπάρχει ντέρμπι, αυτό με την Τσέλσι. Σύμμαχος η παράδοση, αφού μετά την ήττα από τους Μπλε τον Μάιο του 2021 μετρά πέντε νίκες και δυο ισοπαλίες για την Premier League κόντρα στους Λονδρέζους. Βέβαια, η Ευρώπη την… πληγώνει, αφού έχει χάσει τα τρία τελευταία στο πρωτάθλημα έπειτα από ματς στο Champions League, όσα και στα προηγούμενα 34!

Εντός συνόρων η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει να ανακάμπτει έχοντας κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Έχει πετύχει 14 γκολ σε αυτό το σερί, περισσότερα από όσα είχε σκοράρει στα προηγούμενα 11 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αντίθετα, η Τσέλσι αγνοεί τη νίκη στα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά σε αυτά.

Ο Φιλ Φόντεν έχει τη δική του ευκαιρία να γράψει ακόμα ένα ρεκόρ. Εχει βρει δίχτυα σε κάθε ένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια της Premier League για τη Σίτι, πετυχαίνοντας συνολικά πέντε γκολ. Ωστόσο, δεν έχει σκοράρει ποτέ στο παρελθόν σε τέσσερις διαδοχικές αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Στο 2.85 να βρει δίχτυα ο Φόντεν.

115 - Tonight was the first time in the last 115 occasions that Man City have lost a game in all competitions where they led by 2+ goals. Shock. pic.twitter.com/fwadG7iQoh — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2025

bwin Quick Hits

Η ΑΕΚ έχει χάσει μόνο ένα από τα 12 εντός έδρας παιχνίδια της στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον Παναιτωλικό, έχοντας παράλληλα και δέκα νίκες.

Η Ένωση έχει ηττηθεί μόνο σε ένα από τα τελευταία 44 εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και είναι αήττητη στα 32 πιο πρόσφατα ματς της μετά την ήττα με 3-1 από τον Ολυμπιακό τον Μάρτιο του 2023.

Ο Λιβάι Γκαρσία έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε επτά συμμετοχές κόντρα στον Παναιτωλικό. Μόνο απέναντι στη Λαμία (6 γκολ) και στον Άρη (6 γκολ) έχει περισσότερα τέρματα στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τα 13 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό. Αν επικρατήσει ξανά, τότε, θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο σερί που έχει κάνει ποτέ απέναντι σε έναν αντίπαλο της πρώτης κατηγορίας.

Παράλληλα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα στα τελευταία 15 λεπτά των αγώνων πρωταθλήματος (11 γκολ).

Ο Άρης έχει χάσει και τα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Τελευταία φορά που είχε πιο άσχημο σερί ήταν το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου- Σεπτεμβρίου 2004 (7 παιχνίδια χωρίς νίκη).

Η Λαμία αγνοεί τη νίκη στα τελευταία 18 παιχνίδια πρωταθλήματος και θα σημειώσει νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της αν δεν καταφέρει να νικήσει τον Άρη.

Ο Αστέρας Τρίπολης έχει νικήσει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στο πρωτάθλημα και θέλει να καταγράψει μεγαλύτερο σερί για δεύτερη φορά με τον Σάββα Παντελίδη (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017) στον πάγκο του.

Η Βαγιαδολίδ έχει χάσει τα έξι τελευταία παιχνίδια της με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη LaLiga χωρίς να σκοράρει.

39 - #Barcelona 🔵🔴 have 39 points after their first 20 games in @LaLigaEn 2024/25 (W12 D3 L5). Since the 2004/05 season, only once have they scored fewer points: 2021/22 (32 points - W8 D4 L4). Crash. pic.twitter.com/1rEBIlDwfp — OptaJose (@OptaJose) January 18, 2025

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κερδίσει στους τέσσερις πιο πρόσφατους αγώνες της στη LaLiga. Την τελευταία φορά που «έτρεξε» αρνητικό σερί πέντε + αγώνων χωρίς τρίποντο στη διοργάνωση ήταν τον Απρίλιο του 2008 με τον Φρανκ Ράικαρντ στον πάγκο της.

Την τελευταία φορά όπου η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε εντός έδρας από τη Βαλένθια ήταν τον Απρίλιο του 2016. Παράλληλα, έχει δεχθεί τουλάχιστον ένα γκολ σε κάθε ένα από τα εννέα τελευταία παιχνίδια της στη LaLiga (13 γκολ), το χειρότερο σερί της στη διοργάνωση μετά το 2018 όταν στον πάγκο της ήταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

6 - Manchester United have suffered their sixth home Premier League defeat of the season, their most from their opening 12 home matches of a league season since 1893-94 (7). Dismal. pic.twitter.com/cr3IEKRZvP — OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2025

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μείνει πίσω στο σκορ με 1-0 στα οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια της στην Premier League. Παράλληλα, από την πρώτη παρουσία του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της στις 24 Νοεμβρίου, καμία ομάδα δεν έχει δεχθεί πρώτη γκολ περισσότερες φορές από τους «κόκκινους διαβόλους».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει κερδίσει και τα τέσσερα πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της στην Premier League. Τελευταία φορά που κέρδισε πέντε διαδοχικά εκτός στην κορυφαία κατηγορία ήταν τον Μάρτιο του 1989.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία 17 παιχνίδια της στην Bundesliga απέναντι στην Φράιμπουργκ.

Η Λεβερκούζεν έχει κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της στην Bundesliga απέναντι στη Λειψία. Ωστόσο, οι «ασπιρίνες» έχασαν το τελευταίο ματς με τους «Ταύρους», στη μοναδική ήττα τους στα τελευταία 52 παιχνίδια πρωταθλήματος.

4 - Borussia Dortmund have lost four consecutive matches in all competitions, something that has only happened to the club in March/April 2000 (6 in a row) within the last 30 years. Crisis. pic.twitter.com/x7FdSEP9dO — OptaFranz (@OptaFranz) January 21, 2025

Η Ντόρτμουντ έχασε για πρώτη φορά τα τρία πρώτα παιχνίδια της στη Bundesliga μετά τη χειμερινή διακοπή. Τώρα, για πρώτη φορά έπειτα το 2014, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τεσσάρων σερί ηττών στο πρωτάθλημα.

Καμία ομάδα δεν έχει πετύχει λιγότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από την Έβερτον (7) στη φετινή Premier League. Παράλληλα, οι «Toffees» έχουν σημειώσει το 68% των τερμάτων τους στο 2ο ημίχρονο (19/28). Ειδικότερα, σε ενδεχόμενη βαθμολογία της Premier League με βάση τα αποτελέσματα του δεύτερου ημιχρόνου φέτος, η Έβερτον θα βρισκόταν στον πάτο.

Πέντε από τα έξι γκολ του Χάκπο στην Premier League με τη Λίβερπουλ έχουν σημειωθεί σε εντός έδρας παιχνίδια, με τον Ολλανδό επιθετικό να έχει σκοράρει σε κάθε μία από τις τέσσερις τελευταίες εμφανίσεις του στο «Άνφιλντ».

Η Νιούκαστλ έχει κερδίσει και τα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Premier League, ενώ η τελευταία φορά που πέτυχε τέσσερις σερί νίκες εκτός ήταν το 1996.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει σκοράρει και στα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στην Premier League, ενώ κανένας παίκτης της Νιούκαστλ δεν έχει βρει δίχτυα σε πέντε συνεχόμενα ματς.

Η Μίλαν έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 20 εντός έδρας παιχνίδια της με την Πάρμα στη Serie A, έχοντας 15 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

4 - Roma have won four consecutive home games in #SerieA for the first time since September-November 2023 with José Mourinho, scoring at least two goals in the same season for the first time since October-December 2019. Fortress.#RomaGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 17, 2025

Η Ρόμα μετρά 13 σερί εκτός έδρας παιχνίδια στη Serie A χωρίς νίκη για πρώτη φορά έπειτα από ένα σερί 15 αγώνων μεταξύ Απριλίου 1998 - Μαρτίου 1999.

Η Ίντερ έχει κερδίσει τα τελευταία επτά εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους στη Serie A οι Νερατζούρι έχουν καταγράψει μεγαλύτερο σερί διαδοχικών εκτός έδρας νικών (11).

Η Ίντερ έχει νικήσει και τα πέντε τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στη Λέτσε, σκοράροντας τουλάχιστον δύο γκολ σε κάθε ένα, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία της στα τέσσερα πιο πρόσφατα.

Οι «Νερατζούρι» δεν έχουν δεχθεί γκολ στα έξι τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος και μόνο η Μίλαν (8) έχει περισσότερα διαδοχικά εκτός έδρας clean sheets στη Serie A.

Η Λάτσιο είναι αήττητη στα τελευταία οκτώ εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος με τη Φιορεντίνα. Η τελευταία εκτός έδρας νίκη των «Βιόλα» επί των «Λατσιάλι» στη Serie A ήταν στις 15 Μαΐου 2016.

Η Φιορεντίνα δεν έχει κερδίσει κανένα από τα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Πριν πέντε χρόνια είχε μεγαλύτερο σερί χωρίς νίκη στη Serie A (οκτώ ματς).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Αdvertorial