Άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης, που αποχώρησε τραυματίας στον αγώνα της Άουγκσμπουργκ με τη Μπάγερν.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον εκτός έδρας αγώνα της Άουγκσμπουργκ με τη Μπάγερν Μονάχου στο «Αλιάνζ Αρένα» στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, o Έλληνας αμυντικός αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον μηρό και ζήτησε άμεσα αλλαγή από τον προπονητή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για θλάση, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Dimitris can't continue the game, Mads is his replacement.



↑ Pedersen

↓Giannoulis#FCBFCA | 0-0 (38’) pic.twitter.com/5OeXCTlS3G