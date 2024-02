Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sport ο Τόμας Τούχελ χαρακτήρισε «όχι τόσο καλούς» τους ποδοσφαιριστές της Μπάγερν Μονάχου μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν.

Μπάγερν Μονάχου σε κρίση και Τόμας Τούχελ υπό αμφισβήτηση! Οι Βαυαροί βρίσκονται στο -5 από τη Λεβερκούζεν στο πρωτάθλημα και στο πρώτο παιχνίδι για τους «16» του Champions League ηττήθηκαν με 1-0 από τη Λάτσιο στη Ρώμη.

Η πίεση στον Γερμανό κόουτς είναι μεγάλη και όπως φαίνεται έχει αρχίσει να «χάνει» τα αποδυτήρια του. Σύμφωνα με τον Ρικάρντο Μπάσιλ του γερμανικού Sky Sport o Τούχελ τα έριξε στους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν με 3-0 και τους χαρακτήρισε ως «όχι τόσο καλούς».

«Δεν είστε τόσο καλοί όσο νόμιζα, πρέπει απλώς να προσαρμοστώ στο επίπεδό σας», φέρεται να ανέφερε ο Τούχελ. Την τρέχουσα σεζόν η Μπάγερν έχει απολογισμό σε όλες τις διοργανώσεις 22 νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες, εκ των οποίων η μία ήταν ο αποκλεισμός από το κύπελλο από τη Σααρμπρίκεν της 4ης κατηγορίας.

- @SkySportDE's Riccardo Basile quotes a 'source from the team circle', according to which, Thomas Tuchel is said to have told his players in the dressing room after the game against Leverkusen: "You are not as good as I thought, then I just have to adapt to your level" pic.twitter.com/cWLxsglAJ3