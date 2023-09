To 12o Spetses Mini Marathon είναι γεγονός!

Το κορυφαίο ερασιτεχνικό αθλητικό γεγονός της χρονιάς έρχεται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τη 1η Οκτωβρίου.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ανάμεσα σε φίλους και υποστηρικτές, δόθηκε την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου το σύνθημα για το 12ο Spetses mini Marathon, με την ετήσια συνάντηση στη Συνέντευξη Τύπου να αποτελεί αφορμή ενημέρωσης για όσα πρόκειται να συμβούν στο κορυφαίο ερασιτεχνικό αθλητικό γεγονός της χρονιάς, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τη 01 Οκτωβρίου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο παλμός του αθλητισμού θα χτυπά δυνατά στο νησί των Σπετσών, με την τοπική κοινωνία, τους εθελοντές και την οργανωτική επιτροπή να ετοιμάζονται ήδη να υποδεχτούν τους χιλιάδες αθλητές και θεατές του μεγαλύτερου multi-sport event της Ελλάδας και μαζί να τιμήσουν το μότο του αγώνα, «Νίκη είναι η συμμετοχή». Η φετινή διοργάνωση μάλιστα, πρόκειται να λάβει και έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, με το Spetses Mini Marathon να υποστηρίζει την προσπάθεια που συντονίζει το Community Trust Spetses, με στόχο την λειτουργία ενός πλήρος εξοπλισμένου Παιδιατρείου στο νησί των Σπετσών.

Το πρόγραμμα του Spetses mini Marathon 2023 περιλαμβάνει τρεις δρομικές διαδρομές 5 χιλιόμετρα Garmin Run Series, 10 χιλιόμετρα και 25 χιλιόμετρα, καθώς και δύο κολυμβητικές διαδρομές 1.500 μέτρα και 3.000 μέτρα (ο διάπλους των Σπετσών).

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και του Δήμου Σπετσών, με την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη να δηλώνει σχετικά:

«Το Spetses Mini Marathon, είναι πλέον ένας εδραιωμένος θεσμός, ο οποίος εξελίσσεται συνεχώς, προσελκύοντας ολοένα και αυξανόμενο αριθμό αθλητών και επισκεπτών. Ο αγώνας προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να απολαύσουν οι συμμετέχοντες την ομορφιά των Σπετσών, που μας χαρίζουν έναν ιδανικό φόντο για αυτήν την εκδήλωση. Το Spetses Mini Marathon είναι λοιπόν κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός. Αποτελεί μια εμπειρία που συνδυάζει την άσκηση, τον πολιτισμό και την αγάπη για τη φύση. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, που φέρνει στο προσκήνιο την ξεχωριστή γοητεία του ελληνικού τοπίου και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αποτελώντας θετικό παράδειγμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. Το Υπουργείο Τουρισμού υποστηρίζει διοργανώσεις όπως το Spetses Mini Marathon, οι οποίες έχουν πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, και συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές του αγώνα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους του νησιού των Σπετσών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία για το 12ο Spetses Mini Marathon. Είμαι βέβαιη ότι και ο φετινός αγώνας θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες.»

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κος Γιώργος Μαυρωτάς, δήλωσε:

«Τα τελευταία χρόνια οι Σπέτσες έχουν γίνει σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό με τις εκδηλώσεις Spetsathlon και Spetses Mini Marathon. Η αθλητική κοινότητα των υπαίθριων δρομικών κολυμβητικών και ποδηλατικών αγώνων που ολοένα αυξάνεται, επιλέγει τις Σπέτσες για την ποιότητα της οργάνωσης και της φιλοξενίας και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές και χορηγούς που καταφέρνουν κάθε χρονιά να κάνουν καλύτερες τις εν λόγω εκδηλώσεις. Η αρμονική συνύπαρξη του αγωνιστικού αθλητισμού με τον αθλητισμό αναψυχής γίνεται με ιδανικό τρόπο στις Σπέτσες. Ακόμα και η απλή συμμετοχή αποτελεί ερέθισμα για όλο και περισσότερους πολίτες να βάζουν τον αθλητισμό στη ζωή τους, κάτι ευεργετικό όχι μόνο για εκείνους, αλλά για όλη την κοινωνία. Και η δική μου ενεργός συμμετοχή στο Spetses Mini Marathon αυτό ακριβώς το νόημα έχει, ότι δηλαδή ο πρωταθλητισμός μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης, ο αθλητισμός όμως όχι.»

Τέλος, η Πρόεδρος και ιδρύτρια του Spetses mini Marathon, κα Μαρίνα Κουταρέλλη, δήλωσε:

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζετε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να είναι το Spetses Mini Marathon μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, αφιερωμένη στον κάθε ένα από εσάς, αλλά και μια πρόκληση για κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο, να δοκιμάσουν τα όριά τους διεκδικώντας φέτος σημαντικά έπαθλα. Ευχαριστώ ακόμη θερμά τον Συντονιστή - Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή, για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας που βρισκόμαστε σήμερα, καθώς και όλους τους χορηγούς και εθελοντές για την διαχρονική τους συμβολή στην επιτυχία του αγώνα. Ραντεβού στις Σπέτσες!»

Χορηγοί της διοργάνωσης του Spetses mini Marathon είναι:

Μέγας Χορηγός του Spetses Mini Marathon είναι η Entain plc με το brand bwin. Το Arla PROTEIN. Η DHL. Η Herbalife. Η Deloitte.

Το RIO mare. Το Borotalco.

Το brand ζυμαρικών Melissa. Beauty Partner είναι η εταιρεία Biotherm.

Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, είναι ο Timing Sponsor της διοργάνωσης. Η TECHNOGYM. Χορηγός αθλητικού υλικού επιδόσεων είναι η UNDER ARMOUR.

Οι φαρμακοβιομηχανίες Uni-Pharma και Intermed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Ο Μακεδονικός Χαλβάς. Η Dole Hellas. Η GU Energy.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα είναι ο «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» του αγώνα.

Υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι οι κινηματογράφοι Village Cinemas.

Transportation Partners της διοργάνωσης είναι η Hellenic Seaways και η Alphalines.

Συντελεστής της διοργάνωσης είναι η Lifeguard Hellas.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, το Hello!, το Shape, το Gazzetta και το BOOM.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, το Hello!, το Shape, το Gazzetta και το BOOM.