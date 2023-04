Η Πέτρα Κβίτοβα κέρδισε την Σοράνα Κριστέα και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Miami Open.

Η πρωταθλήτρια του τένις, Πέτρα Κβίτοβα, κατάφερε να υποχρεώσει σε ήττα την Ρουμάνα Σοράνα Κριστέα με 2-0 σετ (7-5, 6-4) και έτσι να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Miami Open.

Η 33χρονη Τσέχα, Κβίτοβα, βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ όμως έπειτα ανέκαμψε και κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, με την Κριστέα να μην μπορεί να απειλήσει την αντίπαλό της. Έτσι, μέσα σε 1 ώρα και 41 λεπτά η Κβίτοβα τσέκαρε εισιτήριο για τον 13ο τελικό της καριέρας της και τον πρώτο στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Into her FIRST Miami final 🌟🌴@Petra_Kvitova will have the chance to capture her 30th singles title tomorrow after a 7-5, 6-4 victory over Cirstea!#MiamiOpen pic.twitter.com/ErSzLWrnsO