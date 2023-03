Νετς: Ο Σίμονς έχει 291 πόντους στο Μπρούκλιν, ο Μπρίτζες 348 μόνο τον Μάρτη

Ένα στατιστικό που έχει... μέσα Μάικαλ Μπρίτζες δείχνει την ελάχιστη συνεισφορά του Μπεν Σίμονς στους Νετς.

Ο Μπεν Σίμονς βλέπει την καριέρα του να έχει πάρει την κατιούσα και δεν μπορεί να θυμίσει τον παίκτη των Σίξερς. Οι Νετς ανακοίνωσαν πως ο Σίμονς πιθανότητα δεν θα ξαναπατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Αυστραλός θα μείνει στους 291 που έχει πετύχει σαν παίκτης του Μπρούκλιν. Σε όλη του την καριέρα στους Νετς. Ο Μάικαλ Μπρίτζες έχει πετύχει 348 μόνο τον Μάρτη. Ένα στατιστικό που λέει πολλά για τον Σίμονς που πλέον κοντεύει να ξεχαστεί και τον Μπρίτζες που έχει γίνει ο ηγέτης της νέας του ομάδας.

Δύσκολα τα πράγματα για τον Μπεν που ψάχνεται τα τελευταία χρόνια.

Mikal Bridges has scored 348 points this month.



Ben Simmons has scored 291 points as a Net. pic.twitter.com/6xRjJljKSV