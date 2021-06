Ρίβερς: «Αν ήμουν ο Σίμονς θα είχα βαρεθεί με την κριτική» (pic)

Ένα κακό ματς του Μπεν Σίμονς και ήταν ικανό να ξεκινήσει και πάλι όλη την τραγική που δέχεται με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

Στο ΝΒΑ μερικά πράγματα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Μια σταθερά είναι η σκληρή κριτική στον Μπεν Σίμονς. Όλα τριγύρω αλλάζουν και αυτή παραμένει. Οι Σίξερς, μέχρι αυτό το σημείο, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, πήραν με ευκολία την πρώτη θέση, είναι στο 3-1 στην σειρά με τους Ουίζαρντς, αλλά πάλι ο Σίμονς είναι στο... μάτι του κυκλώνα.

Στο Game 4 της σειράς με τους «Μάγους», η ομάδα της Ουάσινγκτον θέλησε να προκαλέσει. Αποφάσισε να στέλνει στις βολές τον Σίμονς, με τον ίδιο να είναι τέλειος για το σχέδιο τους, με 5/11. Συνολικά αγωνίστηκε 25 λεπτά και σε αυτά είχε 13 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 4/5 εντός παιδιάς, αλλά χωρίς να παίζει κανέναν ρόλο. Η κριτική για ακόμα μια φορά ήταν αδυσώπητη για εκείνον.

Δεν είναι πρώτη φορά που για ό,τι γίνεται φταίει ο Σίμονς. Μόνιμα ακούει κριτική για την ικανότητα του να σουτάρει και κάπου εδώ ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να αντιδράσει. «Θέλετε από εμένα να βγάλω από το παρκέ τον Σίμονς; Είναι καλός. Θα προσπεράσω την πρόταση αυτή. Θα μπορούσε να βάλει παραπάνω βολές, αλλά δεν έβαλε. Ακόμα και έτσι κάνει άλλα πράγματα. Θα τα πάρω. Συνεχίζετε να μιλάτε για εκείνον. Αυτό είναι τρελό. Δεν είναι ο παίκτης που θα βάλει 40 πόντους. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με αυτή την πόλη. Αν ήμουν ο Μπεν, θα είχα σιχαθεί όλο αυτό. Μιλήστε για εκείνον και αυτά που κάνει καλά».

"You guys keep this Ben Simmons narrative going. Which is freakin insane. Ben is not a 40 point guy. I just don’t understand why this is not sinking in in this city. If I’m Ben, I’d get tired of it. Celebrate him and all the things he does well"



- Doc Rivers

(h/t @JClarkNBCS) pic.twitter.com/SBDYXheT5H