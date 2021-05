Πολ: Θέλει να σπάσει την... κατάρα των τραυματισμών στα playoffs! (vids)

Ο Κρις Πολ για άλλη μια σεζόν στα playoffs έχει χτυπηθεί από τραματισμό και το Gazzetta γράφει για τον σπουδαίο γκαρντ που φέτος θέλει να ξορκίσει την... κατάρα με μια τεράστια πρόκριση.

Αποτελεί ένα από τους κορυφαίους point guards όλων των εποχών. Ο Κρις Πολ είναι ένας floor general που κάνει... θραύση από τη στιγμή που πρωτομπήκε στη λίγκα και μας συστήθηκε με τη Νέα Ορλεάνη.

Αυτό που του λείπει τόσο πολύ είναι ένα πρωτάθλημα, αφού δεν έχει καταφέρει να παίξει ούτε τελικούς ΝΒΑ στην λαμπρή καριέρα του, γεμάτη ατομικές διακρίσεις

Φέτος οι Σανς βρίσκονται στο 2-2 με τους πρωταθλητές Λέικερς, παρόλο που ο CP3 παίζει τραυματίας στη σειρά από το πρώτο ματς.

Ο Κρις Πολ καλείται να νικήσει άλλη μια ατυχία και το Gazzetta θυμίζει τις περιπτώσεις που τραυματίστηκε σε κρίσιμα ματς των playoffs και δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Houston Rockets vs Los Angeles Clippers 4-3

Ο Κρις Πολ πήγε στους Κλίπερς και έφτιαξε τη Lob City με τις όμορφες λόμπες που πετούσε στους Γκρίφιν και Τζόρνταν για να καρφώνουν. Το 2015 ο CP3 είχε 10.2 ασίστ ανά ματς και ήταν πρώτος σε όλο το ΝΒΑ και οργάνωνε μαεστρικά την ομάδα που είχε φιλοδοξίες για τίτλο.

Όμως έχασε τα 2 πρώτα ματς κόντρα στους Ρόκετς στα playoffs λόγω τραυματισμού και το πράγμα δυσκόλεψε πολύ για τις ρουκέτες. Οι Κλίπερς έχασαν στα 7 ματς από το Χιούστον και σίγουρα η απουσία του Πολ στα δύο πρώτα ματς έπαιξε τον ρόλο της.

Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Clippers 4-2

Η επόμενη σεζόν ήταν εξαιρετική για τον Κρις στη regular season όπου είχε 19.5 πόντους και 10 ασίστ μέσο όρο, με τους Κλίπερς να αποτελούν φαβορί της Δύσης. Όμως κόντρα στους Μπλέιζερς στα playoffs, έσπασε το χέρι του και στην ουσία οι ελπίδες της ομάδας του LA για πρόκριση τελείωσαν.

Χωρίς εκεινον στο παρκέ, το Πόρτλαντ καθάρισε τους Κλίπερς, πήρε τα 2 τελευταία ματς και για άλλη μια σεζόν απέτυχε. Τα όνειρα έσβησαν ξανά εξαιτίας τραυματισμού του Κρις Πολ, όπως τη σεζόν 2014-15.

Golden State Warriors vs. Houston Rockets 4-3

Το 2018 ο Κρις Πολ έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλη χρονιά στα playoffs, όμως και πάλι η μοίρα του γύρισε την πλάτη, κάνοντας τους τραυματισμούς... κατάρα για εκείνον στην προσπάθεια του για τίτλο.

Ο Κρις Πολ και ο Τζέιμς Χάρντεν έφεραν στα όρια τους, τους φοβερούς Ουόριορς (των Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον, Γκριν, Ιγκουοντάλα) στους τελικούς της Δύσης, αφού προηγήθηκαν στη σειρά με 3-2. Όμως στο Game 5 o Πολ τραυματίστηκε στο αριστερό ποδι και δεν μπόρεσε να παίξει στη συνέχεια της σειράς.

Το Game 6 το πήραν εύκολα οι Ουόριορς, ενώ η παρέα του Κάρι επικράτησε και στο 7ο ματς, παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση στους τελικούς. Στο Game 7 οι Ρόκετς έκαναν αρνητικό ρεκόρ, χάνοντας 27 σερί τρίποντα, δείχνοντας να έχουν πρόβλημα με την ψυχολογία τους χωρίς τον Πολ στο παρκέ.

Και φτάνουμε στη φετινή σεζόν, όπου ο Κρις Πολ χτύπησε πάνω στον συμπαίκτη του, Κάμερον Τζόνσον και τραυματίστηκε στον ώμο του στο Game 1.

Aπό εκείνη τη στιγμή και μετά, ήταν ο ίδιος Κρις Πολ, δείχνοντας να πονάει πολύ και σε αρκετές περιπτώσεις στα Games 1 και 2 δεν μπορούσε να σκάσει καλά τη μπάλα. Παρόλα αυτά έπαιζε τραυματίας, με την απόδοση του να είναι μακριά από τα standards. Είχε 6,6, 7 και 16 πόντους αντίστοιχα στα 4 πρώτα παιχνίδια.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-2, με τους Σανς να παίρνουν το πρώτο και το τέταρτο ματς. Ο CP3 θύμισε τον παίκτη που απολαύσαμε μέσα στη σεζόν, μόνο στο Game 4, εκεί όπου είχε 16 με 9 ασίστ, ενώ έκανε και ένα καθοριστικό κλεψιμο πάνω στον Μαρκ Γκασόλ για να οδηγήσει στη νίκη την ομάδα του.

Τώρα το πράγμα μεταφέρεται στο Φοίνιξ για ένα καθοριστικό Game 5 και ο Μόντι Ουίλιαμς παρακαλάει ώστε ο ηγέτης του να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ξέροντας ότι συνεχίζει να παίζει τραυματίας.

Ο Κρις Πολ έχει ιστορία με τους τραυματισμούς στα playoffs και φέτος θέλει να... σπάσει αυτή την κατάρα, παλεύοντας να αποκλείσει τους πρωταθλητές Λέικερς του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις στην προσπάθεια του να παίξει για πρώτη φορά σε τελικούς ΝΒΑ.

Chris Paul playoff injuries since 2015:



2015 — Hamstring

2016 — Broken hand

2018 — Hamstring

2021 — Shoulder



Hope it’s nothing serious this time around. pic.twitter.com/51B7feaqPW