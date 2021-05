Κριστιάνο Ρονάλντο: Κορυφαίος επιθετικός της φετινής Serie A (pic & vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τελείωσε τη φετινή Serie A πρώτος σκόρερ με 29 γκολ και αναμενόμενα έκανε δικό του και το βραβείο του κορυφαίου επιθετικού στη σεζόν.

Η Γιουβέντους αποκλείστηκε ξανά στους «16» του Champions League, είχε χαμένο από καιρό το πρωτάθλημα, κινδύνεψε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική να μείνει εκτός τετράδας. Ατομικά, όμως, η σεζόν δεν κύλησε κι άσχημα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έριξε ελαφρώς τον πήχη από τα 31 γκολ της περασμένης σεζόν, αλλά με τα 29 που πέτυχε σε 33 συμμετοχές κέρδισε για πρώτη φορά το βραβείο του Capocanonniere και έτσι έγινε ο πρώτος που αναδεικνύεται τοπ-σκόρερ σε τρεις διαφορετικές χώρες.

Με αυτόν τον απολογισμό, κέρδισε και το βραβείο του MVP επιθετικού της Serie A, επικρατώντας του πρωταθλητή και καθοριστικού για την Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος τελείωσε τη σεζόν με 24 γκολ και 11 ασίστ.

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα βραβεύθηκε ως κορυφαίος τερματοφύλακας, ο Κρίστιαν Ρομέρο της Αταλάντα κορυφαίος αμυντικός και ο Νικολό Μπαρέλα κορυφαίος μέσος, ενώ ο Ντούσαν Βλάχοβιτς της Φιορεντίνα αναδείχθηκε Νο1 παίκτης κάτω των 23 ετών.

MVP 2020/2021

Best striker: @Cristiano!



29 goals that prove his impressive instinct: always in the right place at the right time! https://t.co/WktdAiign0#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/SZppSD9k4F