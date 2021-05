European Super League: Το επίσημο έγγραφο της συμφωνίας των 12 (pic)

Με κάθε επισημότητα είχαν μπει ως ιδρυτικά στελέχη της ESL οι 12 ομάδες που προσπάθησαν να γκρεμίσουν το ποδόσφαιρο και το έγγραφο της συμφωνίας τους διέρρευσε στον διεθνή Τύπο!

Το εγχείρημα κατέρρευσε σε... 48 ώρες.

Οι ομάδες και οι άνθρωποι των 12 κλαμπ που είχαν συμφωνήσει να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι συμμετέχοντας σε μια κλειστή Λίγκα την οποία ονόμασαν ESL και στην οποία θα περίμεναν άλλα 8 μέλη για να γίνει 20άδα, δεν είχαν προετοιμαστεί και σκεφτεί καθόλου για τις αντιδράσεις του κόσμου που νίκησε.

Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, οι ομάδες ανήκουν στους οπαδούς κι όχι στα μεγάλα αφεντικά και κάπως έτσι, οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους απέμειναν μονάχες να επιμένουν πως θα βρουν τρόπο να πετύχουν τον σκοπό τους...

Την ίδια στιγμή, βέβαια, με τις υπόλοιες 9 να έχουν δείξει μεταμέλεια, οι τρεις προαναφερθείσες έχουν απειληθεί ανοιχτά από την UEFA με αποκλεισμό από το επόμενο Champions League.

Η El Confidencial δημοσίευσε το επίσημο έγγραφο που ανέφερε τις 12 ομάδες οι οποίες είχαν δώσει τα χέρια για την ESL και δεν είχαν καμία δικαιολογία έπειτα από αυτό...

🚨| The document that proves the bonding of the 12 teams with the Super League project. @elconfidencial #rmalive pic.twitter.com/uEjFIOPc8i