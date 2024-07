Ο Κέβιν Πιέτ είναι παραπληγικός, παίζει τένις και με τη βοήθεια ρομποτικού εξωσκελετού μετέφερε την Ολυμπιακή δάδα.

Πριν από δέκα χρόνια, ένα τροχαίο ατύχημα στέρησε την ικανότητα στον Γάλλο τενίστα, Κέβιν Πιέτ να περπατά, αλλά δεν του αφαίρεσε τη δύναμη της ψυχής.

Το αναπηρικό καροτσάκι αποτελεί το μόνιμο συντροφό του, ενώ κάποιες ημέρες κινείται με ρομποτικό εξωσκελετό υψηλής τεχνολογίας.

Με τη βοήθεια αυτού ο Κέβιν Πιέτ μετέφερε την Ολυμπιακή δάδα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ελπίδας και έμπνευσης για ενασχόληση με τον αθλητισμό και να υποστήριξης της καινοτομία για τα άτομα με αναπηρία.



🇫🇷 🇬🇷PARAPLEGIC MAN CARRIES OLYMPIC FLAME



Kevin Piette, left paraplegic after a biking accident, just made history.



Using a robotic exoskeleton, he carried the Olympic flame in front of the Temple of Hera in Ancient Olympia, Greece



Source: BBC pic.twitter.com/96MIEjQX26