Ιστορικό χρυσό από την 13χρονη Νισίγια στο σκέιτμπορντ

Η Γιαπωνέζα Μομίζι Νισίγια έγινε η δεύτερη νεαρότερη χρυσή ολυμπιονίκης στην ιστορία, κερδίζοντας τον τελικό στο σκέιτμπορντ.

Ιστορικό χρυσό μετάλλιο για πολλούς λόγους πήρε η Γιαπωνέζα Μομίζι Νισίγια στο σκέιτμπορντ.

Η μόλις 13 ετών και 330 ημερών αθλήτρια κέρδισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης για τις γυναίκες. Το κατάφερε μέσα στην πατρίδα της και έγραψε ιστορία για έναν ακόμη λόγο.

Έγινε η δεύτερη νεαρότερη χρυσή ολυμπιονίκης στην ιστορία, καθώς μόνο η Μάρτζορι Γκέστρινγκ (καταδύσεις, 1936) κατάφερε σε νεαρότερη ηλικία αυτό το επίτευγμα (13 ετών και 268 ημερών).

THE GOAT THAT IS MOMIJI NISHIYA AT 13 YEARS OLD !!! #Olympics pic.twitter.com/3wbynyhexH