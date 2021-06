Ολυμπιακοί Αγώνες: Παρουσιάστηκε το podium των νικητών -Το πρώτο από ανακυκλώσιμα υλικά (vid)

Το πρώτο podium, από ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, που θα χρησιμοποιηθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παρουσίασε η Οργανωτική Επιτροπή του Τόκιο.

Οι κάτοχοι των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, θα έχουν την ευκαιρία να ανέβουν για πρώτη φορά σε podium φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά.

Οι διοργανωτές έκαναν τα αποκαλυπτήρια του podium που θα ανεβαίνουν οι αθλητές και οποίο προήλθε από την συλλογή πλαστικών από τους πολίτες της χώρας, που εργάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το Τόκιο θέλει στην διοργάνωση να στείλει ένα μήνυμα για το περιβάλλον (ήταν στις πρώτες προτεραιότητες της Οργανωτικής Επιτροπής κατά την διαδικασία της κατάθεσης του φακέλου για την υποψηφιότητα του Τόκιου), με τον σχεδιαστή Ασάο Τοκόλο να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του podium.

Το καρό σχέδιο ονομάστηκε «ichimatsu moyo» αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία της χώρας και την εξέλιξή της σε μία μοντέρνα εποχή.



The podiums for the Victory Ceremony of the Olympic and Paralympic Games are!



For the first time in history, they are made from recycled plastic donated by the Japanese public.



