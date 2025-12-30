Βασίλης Σιούλης: «Χαίρομαι που είμαι έστω και ένας τοις εκατό καλύτερος από πέρυσι»

Ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης του padel, Βασίλης Σιούλης κάνει τον απολογισμό του για το 2025, τη δεύτερη χρονιά της επαγγελματικής του καριέρας.

Το padel γνωρίζεi τεράστια εξάπλωση στο εξωτερικό και χρόνο με το χρόνο αποκτά όλο και περισσότερο πιστούς οπαδούς και στη χώρα μας. Ο Βασίλης Σιούλης είναι οι κορυφαίος Έλληνας παίκτης του padel και βρίσκεται στο Νο.331 της παγκόσμιας κατάταξης της FIP.

Mπήκε για πρώτη φορά σε γήπεδο padel το 2021, την εποχή που ξεκίνησε η μεγάλη άνθηση του αθλήματος στην Ελλάδα. Η εμπειρία του με άλλα αθλήματα ρακέτας τον βοήθησε και, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατόρθωσε να κατακτήσει πολλούς Masters τίτλους, και να πάρει τη δεύτερη θέση στο BMW Belgrade Padel Open.

Στις αρχές του 2024 μετακόμισε στην Ισπανία, τη χώρα που το padel είναι εθνικό σπορ και με βάση τη Βαρκελώνη, έχει ήδη πανηγυρίσει τις πρώτες του επιτυχίες ως επαγγελματίας, που του δίνουν ώθηση και δίψα για να πετύχει ακόμα περισσότερο, με βασικό γνώμονα φυσικά να συνεχίσει να απολαμβάνει αυτό που κάνει.

Ο Βασίλης Σιούλης το 2025 ολοκλήρωσε τη 2η χρονιά του ως επαγγελματίας παίκτης και με ανάρτησή του κάνει έναν απολογισμό.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Το τέλος κάθε χρόνου σου δίνει την ευκαιρία να στοχαστείς. Μια χρονιά που φάνηκε σαν κάτι πολύ παραπάνω. Ανά βδομάδα αλλάζουν τα συναισθήματα και να φτάνουν στα αντίθετα άκρα.

Μέρες που νιώθεις ο χειρότερος και δεν πιστεύεις ούτε λίγο. Στιγμές που θες να το κόψεις και να μην ξαναπιάσεις ρακέτα. Συνεχόμενα ταξίδια, βδομάδες μακριά από το σπίτι, και όταν το αποτέλεσμα δεν είναι εκεί, ο πόνος γίνεται μεγαλύτερος και πιο επώδυνος. Πονάει γιατί ξέρεις ότι δίνεις τα πάντα.

Πονάει γιατί κάποιες φορές αυτό δεν φαίνεται.

Σε αυτές τις στιγμές έρχεται να σε σπρώξει ό,τι έχεις αφήσει πίσω σου και ό,τι έχεις χτίσει σε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι δίπλα μου καθημερινά, όσα χιλιόμετρα μακριά κι αν είμαι. Τους ανθρώπους μου, που πάντα έχουν τον τρόπο να με κάνουν να βρίσκω ξανά το χαμόγελό μου.

Θέλω να αντιμετωπίζω τα πάντα με ειλικρίνεια. Αυτό το άθλημα μού έχει αλλάξει τη ζωή, ζητάει και απαιτεί πολλά, όμως οφείλω να του το ανταποδώσω και με το παραπάνω.

Οι λίγες στιγμές χαράς που παίρνεις είναι αυτές που σε κρατάνε να συνεχίσεις μέχρι το τέλος.

Είμαι χαρούμενος, λοιπόν, που στη 2η επαγγελματική μου χρονιά είμαι έστω και 1% καλύτερος από πέρυσι.

Τίμησα το εθνόσημο με ό,τι είχα, συνεχίζω να είμαι ο 1ος Έλληνας στην παγκόσμια κατάταξη και να βρίσκομαι στους τριακόσιους καλύτερους αθλητές παγκοσμίως.

Συνεχίζω γιατί μου δίνει ζωή, για τον μικρό Βασίλη, γιατί μια μέρα όλα αυτά θα βγάζουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα και γιατί τα όνειρα δεν σταματούν ποτέ.

Δεν με νοιάζει πού θα φτάσω... Φέτος το μεγαλύτερο που έμαθα είναι να αγαπάω τη διαδικασία, να απολαμβάνω το ταξίδι και να συμφιλιώνομαι με την αποτυχία.

Ευχαριστώ από καρδιάς όσους με στηρίζουν.

2026 θέλω περισσότερα...»



