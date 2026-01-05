Σοβαρό πλήγμα στη Σίτι, καθώς ο Γκβάρντιολ υπέστη κάταγμα κνήμης στο πόδι στο ματς με την Τσέλσι και θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Νέο σοκ στη Σίτι, καθώς ο Γκβάρντιολ υπέστη κάταγμα κνήμης στο δεξί του πόδι στην αναμέτρηση με την Τσέλσι. Ο διεθνής Κροάτης αμυντικός θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στην εβδομάδα, με τους «Πολίτες» να βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα σχετικά με τον χρόνο επιστροφής του. Οι φόβοι για πολύμηνη απουσία είναι έντονοι, ωστόσο κάτι τέτοιο θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ο Ρούμπεν Ντίας αποχώρησε από το παιχνίδι με μυϊκό τραυματισμό, με το τεχνικό επιτελείο να μην γνωρίζει ακόμη πότε θα είναι ξανά διαθέσιμος. Την ίδια ώρα, ο Στόουνς, ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός μόλις σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος από τον Αύγουστο, δεν βρισκόταν καν στην αποστολή.

Ο Άκε πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα με την Τσέλσι, ωστόσο αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να αγωνιστεί βασικός σε συνεχόμενα παιχνίδια, αφήνοντας ως μοναδικό απολύτως ετοιμοπόλεμο κεντρικό αμυντικό τον Κουσάνοφ ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης με την Μπράιτον.

Ως απάντηση στα προβλήματα, η Μάντσεστερ Σίτι ανακάλεσε από τον δανεισμό του στη Γουότφορντ τον 20χρονο Μαξ Άλεϊν. Ο νεαρός αμυντικός έχει καταγράψει 16 συμμετοχές στην Championship τη φετινή σεζόν, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιήσει ακόμη ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Σίτι.