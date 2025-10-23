O Αθανάσιος Κυφίδης και ο Αδαμάντιος Πετριανός συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις τους στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA U21 που διεξάγεται στο Σπλιτ.

Στην ολυμπιακή κλάση ILCA 7 έχουν γίνει έξι ιστιοδρομίες και ο χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στα ILCA 7 U21 βρίσκεται στην 3η θέση της γενικής κατάταξης των 156 σκαφών από 29 χώρες με 23 βαθμούς. Οι μέχρι τώρα θέσεις του είναι 1, 5, 1, 11, 27 (την αφαίρεσε) και 5 αντίστοιχα.

Ο Α. Πετριανός, χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στα ILCA 7 U19, έχει τερματίσει 1,18, 5, 23 ( την αφαίρεσε), 3 και 10 αντίστοιχα και με 37 βαθμούς είναι 9ος και 1ος στην κατηγορία U19.

Στην ίδια κλάση ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης είναι 27ος με 77β. , ο Αλέξανδρος Κυφίδης 36ος με 89 β., ο Μάριος Σταθάς 38ος με 93β και ο Στέφανος Τσάκος 93ος με 197 βαθμούς.

Στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Ερμιόνη Γκίκα είναι 12η με 86 βαθμούς και η Ευαγγελία Καραγεώργου (φωτ.) 17η με 98 βαθμούς μεταξύ 81 σκαφών από 24 χώρες.

Στην 9η θέση η Δανάη Γαννούλη

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ιταλία το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior και στα U19 κοριτσιών έχουν γίνει 10 ιστιοδρομίες. Η Δανάη Γιαννούλη πάει πολύ καλά και με 63 βαθμούς είναι 9η σε σύνολο 44 σκαφών από 14 χώρες.

Στα U17 κοριτσιών η Ηλιάνα Παναγή είναι 35η με 201 βαθμούς μεταξύ 61 σκαφών από 17 χώρες.

Στα U19 αγοριών τα 100 σκάφη από 25 χώρες έχουν τρέξει 11 κούρσες και ο Αλέξανδρος Βασμανώλης είναι 47ος με 180 βαθμούς και ο Δημήτρης Ευάγγελος Μωραΐτης 68ος με 201 βαθμούς.

Στα U17 αγοριών, επίσης μετά από 11 κούρσες, ο Ευάγγελος Γιαννακόπουλος είναι 22ος με 105,7 β., ο Παύλος Καλλίτσης Αλαγκιοζιάν 44ος με 194β. και ο Νικόλαος Ροδίτης 75ος με 216 βαθμούς. Συμμετέχουν 97 σκάφη από 21 χώρες.

Η Γενική συνέλευση της ΕΙΟ

Τη 2η τακτική της γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία το Σάββατο 25 Οκτωβρίου. Η συνέλευση θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας και θα συζητηθούν το αγωνιστικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2026.