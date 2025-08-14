Ολυμπιακός: Γιατί επελέγη από την ομάδα να αφήσει τις οφειλές που υπήρχαν
Εις γνώση των ανθρώπων του Ολυμπιακού ήταν οι οφειλές που είχαν μείνει και παρακρατήθηκαν από τα χρήματα που θα έπαιρναν από την επιχορήγηση από τα τυχερά παίγνια (Στοίχημα). Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός είχε επικεντρώσει τον προγραμματισμό του στο να πληρώσει 3 εκατ. ευρώ στην εφορία αλλά και να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις των παικτών. Έτσι γνωρίζοντας το ποσό που θα έπαιρνε και ότι θα κάλυπτε τις οφειλές αυτές το άφησε έτσι.
