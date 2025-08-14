Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός είχε κάνει τον προγραμματισμό του και είχε δώσει βάρος στην πληρωμή της εφορίας και στις υποχρεώσεις των παικτών.

Εις γνώση των ανθρώπων του Ολυμπιακού ήταν οι οφειλές που είχαν μείνει και παρακρατήθηκαν από τα χρήματα που θα έπαιρναν από την επιχορήγηση από τα τυχερά παίγνια (Στοίχημα). Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός είχε επικεντρώσει τον προγραμματισμό του στο να πληρώσει 3 εκατ. ευρώ στην εφορία αλλά και να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις των παικτών. Έτσι γνωρίζοντας το ποσό που θα έπαιρνε και ότι θα κάλυπτε τις οφειλές αυτές το άφησε έτσι.