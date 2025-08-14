Οι ερασιτεχνικές ομάδες των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν πήραν τα χρήματα επί των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων εξαιτίας οφειλών που είχαν από το προηγούμενο διάστημα.

Για να είμαστε ακριβείς ως προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπάρχουν 4 υποταμεία. Το ένα εξ αυτών είναι το υποταμεί που δίνει χρήματα για τις ευρωπαϊκές συμμετοχές των ομάδων.

Τι συνέβη λοιπόν με την παρακράτηση χρημάτων από τα λεφτά που είχαν λαμβάνειν ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και η Ερασιτεχνική ΑΕΚ από τις ευρωπαϊκές τους συμμετοχές; Πρακτικά παρακρατήθηκε το 20% του υποταμείου για τις ομάδες από τις ευρωπαϊκές τους συμμετοχές που βγαίνουν από τον Μάρτιο και μετά για να δοθούν το καλοκαίρι.

Είναι δηλαδή ένα μέρος της χρηματοδότησης από τη φορολόγηση των νικητών των τυχερών παιγνίων (Στοίχημα) προς τα ερασιτεχνικά σωματεία του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Η παρακράτηση αυτή έγινε λόγω οφειλών τους σε γήπεδα που ανήκουν στο κράτος ή προς τον ΕΟΚΑΝ.

Ο Ολυμπιακός είχε οφειλή 73.008,58 σε ΕΑΚ και 5.244,10 σε ΕΟΚΑΝ. Το ποσό που θα έπαιρνε και παρακρατήθηκε είναι στα 78.030. Η ΑΕΚ έχει οφειλή 71.744,96 σε ΕΑΚ και ενώ το ποσό που της αναλογεί από την επιχορήγηση είναι 49.981,56. Πέραν της παρακράτησης έχει και υπόλοιπο επί της οφειλής. Ο ΠΑΟΚ οφείλει στον ΕΟΚΑΝ το ποσό των 27.369,03 και το ποσό που θα έπαιρνε είναι 27.095,01.