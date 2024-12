Ένα ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης κόσμου πραγματοποιήθηκε στα Premier Padel Finals, τα οποία λαμβάνουν χώρα στη Βαρκελώνη.

Τα Premier Padel Finals μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στη Βαρκελώνη, γεγονός που αποδείχθηκε με αριθμούς μιας και για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης παρευρέθηκαν πάνω από 14.500 θεατές στο Palau Sant Jordi.

Το γεγονός αυτό έκαναν γνωστό οι διοργανωτές του θεσμού, ανακοινώνοντας πως 14.583 φίλοι του padel... έσπασαν το ρεκόρ προσέλευσης, κάνοντας λόγο για μία ιστορική ημέρα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το δίδυμο των ανδρών, Αρτούρο Κοέγιο και Αγκουστίν Τάπια επικράτησαν 6-3, 6-3 των Χουάν Λεμπρόν και Μάρτιν ντι Νένο. Στον άλλο ημιτελικό, Κόκι Νιέτο και Γιον Σανθ επιβλήθηκαν 6-3, 7-5 των Μόμο Γκονζάλεζ και Έντου Αλόνσο, παίρνοντας την πρόκριση για το σπουδαιότερο τελικό της καριέρας τους.

Στις γυναίκες, τον τίτλο θα διεκδικήσουν το Νο.1 και το Νο.2 ζευγάρι του κόσμου. Οι Χοσεμαρία/Σάντσεθ επιβλήθηκαν 6-4, 6-3 των Σαλαζάρ/Καστέγιο ενώ οι Τριάι/Φερνάντεθ επικράτησαν με 7-5, 6-1 των Μπρέα/Βιρσέδα.

