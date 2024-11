Το άλογο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο του Bahrain International Trophy, με το θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βγάζει κέρδος που υπερβαίνει τις 600 χιλιάδες ευρώ.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μπορεί πρόσφατα να έμεινε... ξεκρέμαστος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ράτκλιφ, όμως η σύνταξη που λάμβανε από τους Άγγλους δεν είναι η μοναδική πηγή εσόδων του. Ο θρύλος των Κόκκινων Διβόλων τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στον χώρο των ιπποδρομιών. Έχει δικά του άλογα τα οποία μάλιστα του αποφέρουν ένα σημαντικό κέρδος από τις επιτυχίες τους στο άθλημα.

Ένα εξ αυτών, ο Spirit Dancer, έβαλε στην τσέπη του 82χρονου πρών προπονητή 665.420 ευρώ, μετά τη νίκη του Bahrain International Trophy. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που τερματίζει στην πρώτη θέση της διοργάνωσης. Ο Spirit Dancer, που πέρυσι κέρδισε και το Neom Cup στο Ριάντ, έχει μετατραπεί σε μια σημαντική πηγή χρημάτων για τον αναμορφωτή των Κόκκινων Διαβόλων, που έχει πλέον κερδίσει συνολικά 2 εκατομμύρια λίρες από την ενασχόλησή του με τις ιπποδρομίες.

Κυρίως συμμετέχει σε αγώνες που διεξάγονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου τα χρηματικά έπαθλα είναι υπέρογκα. Τον περασμένο Μάρτιο ακόμα ένα άλογο του ίδιου είχε κερδίσει στο φεστιβάλ του Τσέλτενχαμ, το οποίο είναι εξαιρετικά δημοφιλές στο Νησί και διεξάγεται παρουσία πολλών διασήμων αλλά και της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Sir Alex Ferguson horses in the last 24 hours…



🏆Bahrain International Trophy

🏆Paddy Power Gold Cup

💰£556,845 in Prize Money



Serial Winner 👏 pic.twitter.com/EQMQxDDMkL