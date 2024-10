To Navarino Challenge 2024 ήταν γεμάτο μαθήματα ζωής

To Gazzetta βρέθηκε το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου στην Costa Navarino και μεταφέρει εικόνες, παραστάσεις και εμπειρίες από το Navarino Challenge, το κορυφαίο sports tourism event που κρατάει τον πήχη στο πιο υψηλό επίπεδο και προσφέρει στιγμές και μαθήματα ζωής.

Αυτό είναι το καλό με τις λέξεις, συνεχίζουν να καλπάζουν, γυρεύουν πράγματα, σχηματίζουν προτάσεις, στήνουν χορό και οι εικόνες που γέννησε το Navarino Challenge το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου στην Costa Navarino και τον Δήμο Πύλου-Νέστορος είναι γεμάτες δύναμη και λάμψη! Το κορυφαίο sports tourism event επέστρεψε φέτος για 12η χρονιά και το Gazzetta βίωσε εκ του σύνεγγυς το αναπόφευκτο hype γύρω από την απόλυτη εμπειρία που πρόσφερε η γιορτή αθλητικού τουρισμού και ευεξίας στη Μεσσηνία με περισσότερες από 4.000 συμμετοχές. Τα ξενοδοχεία «The Westin Resort Costa Navarino» και «W Costa Navarino» ήταν τα ορμητήρια του πολυαθλητικού event που περιλάμβανε πολλές εκπλήξεις, μοναδικές δραστηριότητες, δεκάδες αθλητικά δρώμενα και γαστρονομικές επιλογές υψηλής ποιότητας.

Μια κουβέντα που μπορεί να σου ζωντανέψει τη ψυχή

Πάνω απ' όλα όμως, το Navarino Challenge 2024 παρέδωσε μαθήματα ζωής. Σαν την ατάκα του Νάσου Γκαβέλα στη βραδιά των απονομών και των βραβεύσεων αθλητών που ξεχωρίζουν για το ήθος και την προσφορά τους στον αθλητισμό και στην κοινωνία. Λένε, λοιπόν, πως ένας άνθρωπος που διαβάζεται από τις εκφράσεις του προσώπου του είναι ένας ωραίος τύπος και ο Νάσος ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα κατά τη βράβευσή του, δίχως να ξεχνά τον συνοδοιπόρο του, τον οδηγό του και πρωταθλητή του στίβου Γιάννη Νυφαντόπουλο, με τον οποίο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ (Τ11) στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. «Να βρείτε και εσείς έναν άνθρωπο στη ζωή σας που θα είναι το στήριγμά σας, που θα βαδίζετε μαζί, που θα είναι δίπλα σας στα δύσκολα και θα σας βοηθήσει να φτάσετε στους μεγάλους στόχους σας». Μια κουβέντα που μπορεί να σου ζωντανέψει τη ψυχή, να σε βοηθήσει να κάνεις τις μεγάλες δρασκελιές που ονειρεύεσαι και να καταλάβεις ότι ο φόβος σε καθηλώνει σε μία ανιαρή ζωή!

«Αν μπορώ να αλλάξω τη ζωή ενός παιδιού, αξίζει τον κόπο»

Την ίδια στιγμή, ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις τον Τζο Αρλάουκας, τον Αμερικανό legend της EuroLeague, πρωταθλητή Ευρώπης με τη Ρεάλ και άλλοτε alter ego του Άρβιντας Σαμπόνις να προπονεί με ζήλο μικρά παιδιά στο basketball clinic. Δίχως να το βλέπει σαν αγγαρεία αλλά δίνοντας τον καλύτερο εαυτό του! Ο Αρλάουκας είναι ένας τύπος με όψη περήφανη, που το βλέμμα του πετάει φωτιές και ουδέποτε μπήκε στη διαδικασία να δικαιολογήσει τον εαυτό του περαιτέρω, έχοντας ακόμη και σήμερα τον αέρα του ανθρώπου που αποπνεύει μία αύρα κυριαρχίας. Όταν, λοιπόν, τον ρωτήσαμε γιατί μπήκε στη διαδικασία να προπονεί πιτσιρίκια στην Πύλο αντί να απολαμβάνει τη ζωή στη Μαδρίτη και να ζει με τις αναμνήσεις του παρελθόντος, η απάντησή του ήταν αποστομωτική. «Έχω περάσει τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα στη ζωή μου, από απίστευτες κορυφές μέχρι βαθιά χαμηλά σημεία, ακόμα και στιγμές που δεν ήξερα ποιος είμαι. Υπήρξαν στιγμές που ένιωθα στην κορυφή του κόσμου, αλλά δεν ήξερα πραγματικά ποιος ήμουν. Αν μπορώ να αλλάξω τη ζωή έστω και ενός παιδιού, συμμετέχοντας σε μια τέτοια εκδήλωση σαν το Navarino Challenge με την ομιλία και τις συμβουλές μου, για μένα αξίζει τον κόπο»!

Στον ίδιο χώρο, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση παρέδωσαν μαθήματα ενόργανης γυμναστικής σε δεκάδες μικρά παιδιά που βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο του «The Westin Resort Costa Navarino»! Οι δυο τους έδειχναν να το απολαμβάνουν, συμμετέχοντας ενεργά στις ασκήσεις. Μάλιστα ο Πετρούνιας, ο πρώτος Έλληνας γυμναστής με τρία Ολυμπιακά μετάλλια, έκανε το τελευταίο άλμα μολονότι είχε ενοχλήσεις στη μέση και ακολούθως έμεινε να υπογράψει αυτόγραφα και να βγει φωτογραφίες, κερδίζοντας άπαντες με την ευγένειά του και αναγνωρίζοντας και ο ίδιος ότι κουβαλά το καθήκον και την ιερή υποχρέωση να κάνει τα μικρά παιδιά να στραφούν στη γυμναστική.

Η συγκίνηση της Ντρισμπιώτη στη βράβευση

Στις στιγμές που ξεχωρίσαμε ήταν αναμφίβολα η βράβευση της σπουδαίας Αντιγόνης Ντρισμπιώτη με το δεύτερο βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαϊδης» από τη σύζυγό του, Δώρα Τσαμπάζη και τα παιδιά του ενώ το ασημένιο μετάλλιο και η στολή του Έλληνα πρωταθλητή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δέσποζαν στην είσοδο της αίθουσας. Μάλιστα η Αντιγόνη παραδέχτηκε πως ήταν μία από τις πιο σημαντικές βραβεύσεις της ζωής της ενώ η παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σπύρου Καπράλου στη διοργάνωση ήρθε να επιβεβαιώσει τη βαρύτητα της βράβευσης.

Εξάλλου, ο Δημήτρης Παπανικολάου καθήλωσε με τον λόγο του το κοινό όταν αναφέρθηκε στο θέμα της συμπερίληψης και κάλεσε επί σκηνής την κόρη του, Άρια, με τον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Γιώργο Λέντζα να ανοίγει διάλογο μαζί του στο Instagram: «Δύο ώρες το πάλευα, ανέβηκες τρία λεπτά, έκλεψες τις εντυπώσεις και έφυγες»! Ειρήσθω εν παρόδω, το μήνυμα πάνω στο βραβείο του Navarino Challenge αποδίδει την παγκόσμια σημασία της ελληνικής γλώσσας, καθώς οι λέξεις έχουν ελληνική ρίζα αλλά χρησιμοποιούνται επίσης ως δάνεια στην ισπανική, την ιταλική κλπ: «In our epoch we need athletas with ethics, karakter, ideals, energia. We need heroes in our planet. Titans. Just like you». Ήτοι, «Στην εποχή μας χρειαζόμαστε αθλητές με ηθική, χαρακτήρα, ιδανικά, ενέργεια. Χρειαζόμαστε ήρωες στον πλανήτη μας. Τιτάνες. Σαν εσάς»!

Η αναπαράσταση της Ναυμαχίας και το ελικόπτερο

Παράλληλα, τα πανέμορφα τοπία της Πύλου, ο ιστορικός κόλπος του Ναυαρίνου, η νήσος Σφακτηρία, η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και η Βοϊδοκοιλιά συνέθεταν το σκηνικό του τριημέρου που «έδεσε» ιδανικά με τους εορτασμούς για τα 197 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Η φαντασμαγορική αναπαράσταση της Ναυμαχίας το βράδυ της Κυριακής ήταν η κορύφωση των εκδηλώσεων στην Πύλο ενώ οι διοργανωτές του Navarino Challenge 2024, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ActiveMedia Group, Άκη Τσόλη και τους συνεργάτες του φρόντισαν για την παραμικρή λεπτομέρεια όσον αφορά την άρτια διοργάνωση του event.

Μεταξύ αυτών, για τη διαμονή και την μετακίνησή μας στην Πύλο! Και η αλήθεια είναι ότι απολαύσαμε την οδήγηση και την εξυπηρέτηση που είχαμε από τον σταθμό της SIXT στην Αθήνα, οδηγώντας με ασφάλεια μέχρι την Costa Navarino. Με δεδομένο ότι ο υπογράφων κινείται τα τελευταία 17 χρόνια με μικρό αυτοκίνητο πόλης, η μετάβαση ήταν... πολιτισμικό σοκ, απολαμβάνοντας την άνεση των εσωτερικών χώρων, την εντυπωσιακή οδική συμπεριφορά και τη σταθερότητα στις (πολλές) στροφές από την Καλαμάτα ως την Πύλο. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή, ήταν εμπειρία ζωής μιας και έγινε με ελικόπτερο!

H ζωή είναι πολύ μικρή για να αρνείσαι την ευκαιρία να κάνεις το Costa Navarino-Κορωπί με αυτόν τον τρόπο κι έτσι επιβιβαστήκαμε στο ελικόπτερο της hoper για μία ώρα και 25 λεπτά, περνώντας πάνω από... βουνοκορφές και θάλασσες, μένοντας με το στόμα ανοιχτό και γεμίζοντας stories το Instagram! Μα πάνω απ' όλα, παίρνοντας το τελευταίο μάθημα ζωής του Navarino Challenge 2024. Πως ό,τι και να κάνω, οφείλω να το ζω τη στιγμή της γέννησής του, καθώς αυτό που την κάνει τόσο πολύτιμη είναι ότι θα έρθει και θα περάσει ανεπιστρεπτί. Μέχρι την επόμενη.