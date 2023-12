Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί και παρέχει πολύτιμες εμπειρίες σε οκτώ προπονητές του Ερυθρού Αστέρα σε οκτώ διαφορετικά σπορ.

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει στο πρόγραμμα Red Star Trainers for the European Dimension in Sports and International Mobility.

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ του Ερυθρού Αστέρα, με την υποστήριξη του «Erasmus+, με στόχο τη βελτίωση και την εξέλιξη των προπονητών του, με νέες γνώσεις πάνω στα αθλήματα της κωπηλασίας, του στίβου, του χάντμπολ, της πυγμαχίας, της ξιφασκίας, του πινγκ πονγκ, του πόλο γυναικών και του τάε κβο ντο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στην Ελλάδα τους προπονητές του Ερυθρού Αστέρα, με στόχο την περαιτέρω κατάρτισή τους πάνω στα οκτώ προαναφερθέντα αθλήματα.

Το πρώτο γκρουπ προπονητών του Ερυθρού Αστέρα και συγκεκριμένα, οι Miodrag Radić (πυγμαχία), Anđela Kostić (ξιφασκία), Igor Lončar (κωπηλασία), Milica Janićijević (τάε κβο ντο), φιλοξενήθηκαν για δύο εβδομάδες στην Ελλάδα, έως τις 26/11, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, ιδέες και τεχνικές με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για τη βελτίωση των γνώσεων τους στον αθλητισμό.

Μάλιστα, ο προπονητής πυγμαχίας, Miodrag Radic, δήλωσε: «O κ. Λειβάδης και ο συνεργάτης του, ο Πέτρος, με υποδέχθηκαν πάρα πολύ καλά. Είδα πολλά νέα πράγματα, έμαθα πράγματα. Και αυτοί όταν έρθουν στο Βελιγράδι, θα δουν πράγματα που δεν κάνουν εδώ. Είναι μια εμπειρία πολύ-πολύ καλή, πολύ-πολύ ευχάριστη. Οι άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι, μας φέρονται και μας φιλοξενούν εξαιρετικά και φυσικά, είναι γνώστες του αθλήματος, οπότε όσον αφορά στην πυγμαχία, είμαι πολύ ευχαριστημένος που πέρασα αυτή την εμπειρία. Θα βοηθήσει αυτή η εμπειρία την ομάδα μου».

Από την πλευρά της, η προπονήτρια τάε κβο ντο, Milija Janicijevic, είπε: «Είμαι προπονήτρια αγοριών και κοριτσιών στο τάε κβο ντο του Ερυθρού Αστέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκε στην Ελλάδα και πέρασα δύο εβδομάδες εδώ, γνωρίζοντας πολύ κόσμο. Προπονηθήκαμε πολύ καιρό και περάσαμε αρκετές ημέρες μαζί με τον Ολυμπιακό, έμαθα πολλά νέα πράγματα, χρήσιμα, από τον κόουτς Δημήτρη, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Θα ήθελα να ξαναέρθω».

Από τις 27 Νοεμβρίου βρίσκονται στη χώρα μας οι άλλοι τέσσερις προπονητές του Ερυθρού Αστέρα, οι Ivana Ćorovic (πόλο Γυναικών), Bratislav Stojmenović (χάντμπολ), Nikola Kovačević (στίβος) και Ivan Takač (πινγκ πονγκ).