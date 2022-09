Κέλερ: «Η ΔΟΕ έδωσε εντολή να μην τιμωρηθούν οι Ρώσοι για το ντόπινγκ» (vid)

Πρώην στέλεχος της WADA κατηγορεί την ΔΟΕ ότι ήθελε να προστατέψει την Ρωσία στο σκάνδαλο του ομοσπονδιακού ντόπινγκ.

Τρομερές αποκαλύψεις κατά της ΔΟΕ έκανε ένα πρώην στέλεχος της WADA.

Ο Ρομπ Κέλερ, μιλώντας στην HBO, ανέφερε πως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, όταν έσκασε το σκάνδαλο του ομοσπονδιακού ντόπινγκ στη Ρωσία, προσπάθησε να το «θάψει» και να μην τιμωρηθούν.

«Είπαν απευθείας σε μένα ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο να προστατέψουν τα συμφέροντα των Ρώσων καθώς είναι ένα ισχυρό αθλητικό κράτος που χρηματοδοτεί κατά 50% την WADA. Μας είπαν ότι δεν θέλουν να τους… τσαντίσουμε και γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε πίσω» λέει χαρακτηριστικά στο promo της συνέντευξης που παραχώρησε στο Αμερικανικό δίκτυο και μεταδόθηκε μέσω συνδρομής.

Former WADA executive Rob Koehler reveals for the first time the stunning allegation that after learning about the Russian doping scandal and proposing an Olympic ban, he was told to "back off". More on the agency’s anti-doping mission on tonight’s #RealSports on @HBOMax. pic.twitter.com/fa0y2rRGCq