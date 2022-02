O Έμινεμ διάλεξε το Half Time Show του Super Bowl για να διαφημίσει τα νέα υποδήματά του, σε συνεργασία με τη Nike.

Η παρέα ήταν εκλεκτή. Και όλα τα βλέμματα του κόσμου στραμμένα πάνω του. Το Super Bowl είναι μία τεράστια επιχείρηση. Με εκατομμύρια δολάρια να περνούν μπροστά από την τηλεοπτική οθόνη. Ή να χορεύουν μπροστά απ' αυτή.

Ο Έμινεμ θέλησε να χρησιμοποιήσει την τεράστια πλατφόρμα που του δόθηκε, για να στηρίξει όλους όσους έχουν υποστεί την αστυνομική βία, αλλά και τον Κόλιν Κάπερνικ, κάποτε μέλος του NFL και πλέον ακτιβιστή. Γονάτισε, αντιγράφοντας την κίνηση του Κάπερνικ, η οποία του στοίχησε μία καριέρα στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Έτσι και αλλιώς, ο Dr.Dre μπορεί να δέχτηκε να παραλείψει πολλούς... αθυρόστομους στίχους του, αλλά δεν το έκανε για την αστυνομία: «Still not loving police».

Μόνο που ο ράπερ από το Ντιτρόιτ δεν το έκανε φορώντας τυχαία παπούτσια. Η κίνηση του συνοδεύτηκε και από την πρώτη εμφάνιση των υποδημάτων που δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία του Eminem και της Nike.

Υποδεχτείτε τα Air Jordan 3 “Slim Shady” PE. Με τις απαραίτητες «πινελιές» του Slim Shady. Το ένα παπούτσι είχε στο πίσω μέρος τον πιο διάσημο στίχο των πρώτων ετών του Eminem, «Hi! My name is Slim Shady», τυπωμένο σε ένα από τα αυτοκόλλητα γνωριμίας που χρησιμοποιούνται συνήθως σε πολυπληθή συνέδρια.

Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο τραγούδι, το «My Name Is» ξεκινάει με αυτούς τους στίχους.

Το άλλο παπούτσι έχει ένα πελώριο «Ε» στη γλώσσα του. Παραπέμπει τόσο στο αρχικό γράμμα του, όσο και στο «Ε» από το «PE» (Players exclusive).

Τα παπούτσια αναμένεται να βγουν σε ευρεία κυκλοφορία κάποια στιγμή, ωστόσο μοιάζει δεδομένο ότι αυτά που φόρεσε στο σόου ο Eminem αναμένεται να καταλήξουν σε δημοπρασία.