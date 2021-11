Πρώην άσος του NFL χτύπησε με μανία την πρώην σύντροφό του μπροστά στο παιδί τους (vid)

Σοκάρει η επίθεση που δέχτηκε η πρώην σύντροφος του Ζακ Στέισι στο σπίτι της.

Ένα σοκαριστικό βίντεο ενδοοικογενειακής βίας έρχεται να προστεθεί στο NFL, αυτή τη φορά από έναν πρώην παίκτη.

Ο Ζακ Στέισι, running back που πέρασε από διάφορες ομάδες, αλλά πλέον έπαιζε σε μικρότερες λίγκες, το περασμένο Σαββατοκύριακο πήγε στο σπίτι όπου μένει η πρώην σύντροφός του με το 5 μηνών παιδί τους.

Άγνωστο προς το παρόν γιατί, ο Στέισι επιτέθηκε με μανία στην γυναίκα, γρονθοκοπόντας την και στην συνέχεια την πέταξε κάτω και έριξε πάνω της την τηλεόραση που βρισκόταν στο σαλόνι! Κι αυτά μπροστά στο μωρό τους, με τον Στέισι αφού χτυπά με μανία την άτυχη γυναίκα, να φεύγει από το σπίτι.

Το θύμα είχε τοποθετήσει κάμερα ωστόσο καθώς φοβόταν για τη ζωή της και έδωσε το βίντεο στη δημοσιότητα.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές:

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old...pic.twitter.com/ovafFHxrCl