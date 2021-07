Σοκ στο NHL, σκοτώθηκε από πτώση 24χρονος γκολκίπερ

Ο τερματοφύλακας των Columbus Blue Jackets, Ματίς Κιβλένιεκς σκοτώθηκε σε ηλικία 24 ετών.

Ένα τραγικό νέο επεφύλασσε η μέρα στο επαγγελματικό πρωτάθλημα χόκεϊ των ΗΠΑ, καθώς σε ηλικία 24 ετών σκοτώθηκε ο Ματίς Κιβλένιεκς.

Ο τερματοφύλακας των Columbus Blue Jackets, σύμφωνα με τα Αμερικανικά ΜΜΕ είχε μία άσχημη πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25