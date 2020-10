Τα 50 κορυφαία κομμάτια στην ιστορία του FIFA (vids)

Ένας ξεχωριστός λόγος από μόνος του για να «μυηθείς» στον κόσμο του FIFA ήταν ανέκαθεν τα αριστουργηματικά soundtracks. Λίστες από μελωδικά, ρυθμικά, εθιστικά μουσικά κομμάτια που «έντυναν» την εμπειρία του παιχνιδιού και πριν προλάβεις να παίξεις δεύτερη μέρα, σου «κολλούσαν» στο κεφάλι. Μπάντες και καλλιτέχνες που δεν γνώριζες την ύπαρξή τους, αλλά μέσα από το παιχνίδι ανέβηκαν τόσο στην υπόληψή σου, όσο και στη διεθνή τους απήχηση. Θα ήταν εντελώς πιο φτωχό και ξενέρωτο το να ξεκινήσεις μια καριέρα με την Crew Alexandra στο FIFA 12 ή μια επιχείρηση ανόδου στη Serie A με τη Γιουβέντους στο FIFA 07 αν μία δυναμική heavy ή alternative rock κομματάρα, ένα βελούδινο dance-electro μπιτάκι ή ένας κλασικός ραδιοφωνικός ύμνος δεν συντρόφευαν το loading για να φορτώσει το ματς ή την περιήγηση στο μενού του παιχνιδιού.

Τα soundtrack του FIFA έχουν γράψει τη δική τους, ανεξάρτητη ιστορία και ειδικά από τη στιγμή που το παιχνίδι αμιγώς ως παιχνίδι πηγαίνει… κάθε πέρυσι και καλύτερα (διαψεύστε μας εκεί στην EA), αποφασίσαμε να «τιμήσουμε» την ιδιαίτερη «νότα» που του δίνουν από το 1993 ως σήμερα, με αφορμή και την επίσημης λίστα του FIFA 21 που κυκλοφόρησε (9 Οκτωβρίου).

Η παρακάτω λίστα θα μπορούσε σίγουρα να έχει πολλαπλάσιες επιλογές, περιέχει σίγουρα υποκειμενικές προτιμήσεις, αλλά έγινε προσπάθεια να χωρέσουν κομμάτια με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναλογία κι από τις τέσσερις δεκαετίες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας την άπλετη γκάμα μουσικών ειδών (αν και η αλήθεια είναι εκδόσεις όπως το FIFA 07, 11, 15 έχουν λίγες παραπάνω κομματάρες, πώς να το κάνουμε).

Kasabian (που είναι οι ΤΙΤΑΝΕΣ στο πάνθεον των FIFA Soundtracks), Blur, Gorillaz, Black Keys, Muse, Avicii, Keane, Oasis, The Strokes, Disclosure, μέχρι και Bilie Eilish συμπεριλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων, διάσημων και άσημων, προς το κοινό που δεν έχει ακουμπήσει ποτέ χειριστήριο, καλλιτεχνών, σε ένα σούπερ, διαχρονικό playlist που σε προκαλεί να το ακούσεις, να φέρεις αντιρρήσεις για τυχόν παραλείψεις, ups and downs, μα κυρίως: να το απολαύσεις.

50. Billie Eilish: you should see me in a crown (FIFA 19)

49. Yeasayer: O.N.E. (FIFA 11)

48. Dreams: Beck (FIFA 16)

47. Oasis: Lyla (FIFA 06)

46. Idlewild: You Held The World In Your Arms (FIFA 2003)

45. Young Love: Discotech (FIFA 07)

44. Foals: The Runner (FIFA 20)

43. Kasabian: Comeback Kid (FIFA 17)

42. Tom Grennan: Found What I've Been Looking For (FIFA 18)

41. Duffy: Mercy (FIFA 09)

40. Kaleo: Way Down We Go (FIFΑ 16)

39. Kasabian: Stevie (FIFA 15)

38. The Sheer: Understand (FIFA 07)

37. Milky Chance: Down By The River (FIFA 15)

36. Foster the People: Call it what you want (FIFA 12)

35. Sam Sparro: Black & Gold (FIFA 09)

34. Jungle: Busy Earnin' (FIFA 15)

33. Childish Gambino: Feels Like Summer (FIFA 19)

32. Nightmare of you: Dear Scene, I wish I were deaf (FIFA 07)

31. Rosalia: Yo x Ti, Tu x Mi ft. Ozuna (FIFA 20)

30. Shiny Toy Guns: You are the one (FIFA 07)

29. Crystal Castles ft. Robert Smith: Not in love (FIFA 12)

28. The Hoosiers: Goodbye Mr A (FIFA 08)

27. Disclosure: Omen ft. Sam Smith (FIFA 16)

26. Foals: Mountain At My Gates (FIFA 16)

25. Chromeo: Don’t Turn the Lights On (FIFA 11)

24. The Dandy Warhols: We Used To Be Friends (FIFA 2004)

23. Scissor Sisters: Fire with Fire (FIFA 2011)

22. The Strokes: Machu Picchu (FIFA 12)

21. A-Trak ft. Andrew Wyatt (FIFA 15)

20. Tash Sultana: Jungle (FIFA 19)

19. Disclosure: F For You (FIFA 14)

18. John Newman: Love Me Again (FIFA 14)

17. Kwabs: Walk (FIFA 15)

16. The Automatic: Monster (FIFA 08)

15. Ana Tijoux: 1977 (FIFA 11)

14. Kasabian: L.S.F. (FIFA 2004)

13. The Black Keys: Tighten Up (FIFA 11)

12. MGMT: Kids (FIFA 09)

11. Muse: Supermassive Black Hole (FIFA 07)

10. Chase & Status: No Problem (FIFA 12)

9. Keane: Nothing in my way (FIFA 07)

8. Peter, Bjorn & John: Young Folks (FIFA 08)

7. Avicii: The Nights (FIFA 15)

6. Infadels: Can’t get Enough (FIFA 07)

5. The Caesars: Jerk It Out (FIFA 2004)

4. Kasabian: Club Foot (FIFA 13)

3. Gorillaz: 19-2000 Soulchild Remix (FIFA 2002)

2. Blur: Song 2 (FIFA: Road to World Cup 98)