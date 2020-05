Τρίνιτι Ρόντμαν: Ο μπαμπάς τα ριμπάουντ, η κόρη τα... γκολ! (pic, vids)

Όλος ο μπασκετόκοσμος περιμένει με αγωνία να περάσει η εβδομάδα για να παρακολουθήσει τα δύο νέα επεισόδια του «Last Dance» για την δυναστεία των Σικάγο Μπουλς. Από τον πρώτο τους τίτλο μέχρι και την κατάκτηση του τελευταίου τους πρωταθλήματος τη σεζόν 1997-98 μέσα στην Γιούτα.

Την περασμένη εβδομάδα εκείνος που έκλεψε την παράσταση στο ντοκιμαντέρ δεν ήταν άλλος από τον Ντένις Ρόντμαν. Τόσο για τις επιδόσεις του μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, αλλά πολύ περισσότερο έξω από αυτές λόγω του άστατου και του -αν μη τι άλλο- διαφορετικού χαρακτήρα του. Μπορεί να έκανε... τρελή ζωή και να πάρταρε όλη την ώρα, μπορεί να πέρασαν πολλές γυναίκες από την ζωή του, αλλά μέσα σε αυτήν την τρέλα, δεν παρέλειψε ποτέ να είναι δίπλα στα τρία παιδιά του.

Την 32χρονη σήμερα Αλέξις Ρόντμαν που απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο, Άνι Μπέικς, όπως επίσης τον 20χρονο Ντι Τζέι Ρόντμαν και την 19χρονη Τρίνιτι Ρόντμαν που απέκτησε με την Μισέλ Μόγιερ, με την οποία χώρισε το 2012. Λένε ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά.... Ο Ντι Τζέι Ρόντμαν (για την ακρίβεια το όνομά του είναι Ντένις Ρόντμαν Τζούνιορ) προσπαθεί να... μπει στα παπούτσια του πατέρα του καθώς αγωνίζεται στο Washington State, ωστόσο την παράσταση κλέβει λίγο περισσότερο η Τρίνιτι Ρόντμαν. Για πολλούς ένα από τα νέα μεγαλύτερα και ανερχόμενα αστέρια του γυναικείου ποδοσφαίρου στις Η.Π.Α.! Το Gazzetta Weekend Journal παρουσιάζει την 19χρονη Τρίνιτι, η οποία δεν θέλησε να βαδίσει στα χνάρια του διάσημου πατέρα της, αλλά να διαγράψει το δικό της δρόμο και σε έναν (περισσότερο) ανδροκρατούμενο χώρο.

Η Τρίνιτι Ρόντμαν γεννήθηκε το 2001 και σε αντίθεση με τον μεγαλύτερο αδερφό της και τον πατέρα της, αποφάσισε να χαράξει τον δικό της δρόμο. Αν και δοκίμασε να παίξει μπάσκετ, flag football και βόλεϊ, ειδε ότι το ποδόσφαιρο ήταν το άθλημα που της ταίριαζε περισσότερο: «Μου άρεσε να σκοράρω, να τρέχω και να πανηγυρίζω. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, ενώ χρόνο με τον χρόνο που έβλεπα ότι μπορούσα να παίξω, το λάτρεψα» είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Concacaf.

Το ταλέντο της άρχισε να φαίνεται από μικρή ηλικία με αποτέλεσμα να γίνει διεθνής με την εθνική ομάδα U-17 των Η.Π.Α. Πριν από έναν χρόνο είχε κατακτήσει το ECNL National Championship με τους SoCal Blues, ενώ λίγο αργότερα αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια του 2019 σε αυτές τις ηλικίες από την Ένωση Προπονητών! Επιπλέον έχει αγωνιστεί με όλα τα κλιμάκια των Η.Π.Α. όπως επίσης με την ομάδα U-20 στο «Nike Invitational Friendlies» όπου στον τελικό κόντρα στη Γαλλία έδωσε την ασίστ για το πρώτο γκολ, ενώ σημείωσε το νικητήριο!

Τα επιτεύγματά της ωστόσο είναι περισσότερα με τις εθνικές U-17 και U-20 της Αμερικής. To 2018 πήρε μέρος στην πρώτη της μεγάλη διοργάνωση που ήταν το παγκόσμιο κύπελλο U-17 στην Ουρουγουάη ωστόσο η Αμερική αποκλείστηκε από την φάση των ομίλων με μία νίκη και δύο ήττες. Η Ρόντμαν δεν σκόραρε κάποιο από τα τρία γκολ της ομάδας της, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, φυλούσε τα καλύτερα για το «Κόπα Αμέρικα» των εθνικών ομάδων U-20 όπου κατέκτησε και το βαρύτιμο τρόπαιο στα γήπεδα της Δομινηκανής Δημοκρατίας τον περασμένο Μάρτιο!

Η εθνική ομάδα των Η.Π.Α. στέφθηκε πρωταθλήτρια και η Τρίνιτι Ρόντμαν αναδείχθηκε τρίτη σκόρερ της διοργάνωσης με εννέα γκολ! Μάλιστα σκόραρε δύο φορές και στον τελικό όπου η Αμερική επικράτησε του Μεξικού με 4-1 ενώ στην αναμέτρηση των ομίλων με την Ονδούρα όπου οι Η.Π.Α. επιβλήθηκαν με 11-0 (!) σημείωσε πέντε γκολ!

Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν θεωρείται και είναι ένα από τα ανερχόμεντα ταλέντα του γυναικείου ποδοσφαίρου με αποτέλεσμα να δεχθεί πρόταση για υποτροφία από το διάσημο κολέγιο UCLA! Παρόλα αυτά εκείνη επέλεξε το Washington State και αυτό για έναν και μοναδικό λόγο. Να βρίσκεται μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό της Ντι Τζέι, ο οποίος βρίσκεται στο πρόγραμμα μπάσκετ του κολεγίου.

Goal! Trinity Rodman scores her brace and give @USYNT a 4-1 lead over @miseleccionmx | #CU20W pic.twitter.com/T12eWSBpo0

Goal! There's the equalizer! Trinity Rodman scores for @USYNT and ties the game at 12' | #CU20W pic.twitter.com/4MowCShiBU

— Concacaf (@Concacaf) March 8, 2020