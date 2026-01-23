Ο Σταύρος Σουντουλίδης είδε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να μπαίνει στο ματς κόντρα στην Μπέτις και να αλλάζει την εικόνα του ματς, επιβεβαιώνοντας πως είναι το παιδί-θαύμα του ΠΑΟΚ!

Είναι αλήθεια, το διαπίστωσαν άπαντες, ότι με την είσοδο του Γιάννη Κωνσταντέλια στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ «απογειώθηκε» απέναντι στην πανίσχυρη Ρεάλ Μπέτις. Όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Το παιχνίδι στο τερέν της κατάμεστης Τούμπας άλλαξε ρυθμό, το γήπεδο έμοιαζε να έχει γείρει από τη μία πλευρά και οι «ασπρόμαυροι» με το παιδί-θαύμα στο ματς εκτοξεύτηκαν.

Ένα γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους Ισπανούς, οι οποίοι αποθέωσαν –όπως ήταν φυσικό– το μεγάλο αστέρι του «Δικεφάλου».

Ο «Ντέλιας» με το που πάτησε το πόδι του στο χορτάρι άλλαξε το ματς. Και μαζί του άλλαξε η ισορροπία, η ψυχολογία, το αφήγημα. Κάπου στον Πειραιά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που είχε προειδοποιήσει τους συμπατριώτες του από την παραμονή του αγώνα, θα αισθανόταν πως δεν έκανε λάθος, ούτε ήταν υπερβολικός σκιαγραφόντας στον ισπανικό Τύπο το προφίλ του και χαρακτηρίζοντας «παίκτη-κόσμημα» τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό.

Ο Κωνσταντέλιας ταλαιπωρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα από βαριάς μορφής ίωση. Κόντεψε να χάσει το ματς. Πρόλαβε, όμως, να είναι διαθέσιμος, έστω και από τον πάγκο, στη μεγάλη βραδιά της Τούμπας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» την έκτη ομάδα της La Liga. Η Μπέτις μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό ανάγκασε τον Ραζβάν Λουτσέσκου να φέρει τον «μικρό μάγο» πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ρίχνοντάς τον στη μάχη αντί του Δημήτρη Πέλκα.

Και εκεί τελείωσαν όλα.

🙌 Αποθέωση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις.#paokfc pic.twitter.com/nApIRvDoUD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 22, 2026

Με τον «Ντέλια» στο χορτάρι, ο ΠΑΟΚ δεν διαχειρίστηκε απλώς το παιχνίδι. Το πήρε πάνω του. Κρατούσε, ήλεγχε, αλλά μόλις πρόσθεσε τον Έλληνα «μάγο» στη μηχανή του, απογειώθηκε. Το 2-0 ήρθε φυσιολογικά, οι 12 βαθμοί σφράγισαν την πρόκριση και το ταξίδι στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική απέκτησε πλέον όνειρα και όχι αριθμητική.

Οι αριθμοί του Ντέλια

Και αν κάποιος αναζητά απόδειξη πέρα από το μάτι, οι αριθμοί είναι εκεί. Σε μόλις 36 λεπτά συμμετοχής, ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε δύο μεγάλες ευκαιρίες, είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ, κέρδισε το πέναλτι του 2-0 και έδωσε νόημα σε κάθε του επαφή με την μπάλα.

Σε μόλις 36 λεπτά συμμετοχής, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άφησε έντονο αποτύπωμα στο παιχνίδι:

Αναμενόμενες ασίστ (xA): 0,05

0,05 Μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε: 2

2 Πάσες-κλειδιά: 2

2 Εύστοχες πάσες: 10/13 (77%)

10/13 (77%) Πάσες στο μισό του αντιπάλου: 9/11 (82%)

9/11 (82%) Πάσες στο δικό του μισό: 1/2 (50%)

1/2 (50%) Επαφές με την μπάλα: 22

22 Χαμένες επαφές: 2

2 Ντρίμπλες (επιτυχημένες): 1 (1)

1 (1) Φάουλ που κέρδισε: 1

1 Πέναλτι που κέρδισε: 1

1 Χαμένες κατοχές: 7

7 Ανακτήσεις μπάλας: 5

5 Μονομαχίες εδάφους (κερδισμένες): 7 (2)

7 (2) Εναέριες μονομαχίες (κερδισμένες): 1 (0)

1 (0) Φάουλ που υπέπεσε: 2

Αποθέωση από τη Marca

Στον παράγοντα «Κωνσταντέλιας» στάθηκαν και οι Ισπανοί. Και συγκεκριμένα η κορυφαία ισπανική εφημερίδα, «Marca», η οποία υπογράμμισε ξεκάθαρα πως «άλλαξε το παιχνίδι» με την είσοδό του.

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά: «Ο Άμπαντε, που επέστρεψε μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αγωνίστηκε για περισσότερο από μισή ώρα. Το ίδιο και ο ταλαντούχος Κωνσταντέλιας, το μεγάλο αστέρι της ελληνικής ομάδας, ο οποίος ήταν οριακά έτοιμος για το παιχνίδι, αλλά δεν άργησε να δείξει την επιθετική του διαύγεια: εξαιρετική κίνηση ανάμεσα στις γραμμές και πάσα στον Ζίβκοβιτς, του οποίου η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνθηκε από τον Ορτίθ, τη στιγμή που το γκολ φαινόταν σχεδόν βέβαιο».

Η «Marca» στάθηκε και στη συνέχεια της φάσης, τονίζοντας πως η είσοδος του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού άλλαξε ξεκάθαρα την εικόνα του ΠΑΟΚ:

«Με κίνηση στον κενό χώρο, ξεκίνησε μια φάση που, αφού πέρασε από τα πόδια του Μεϊτέ, κατέληξε σε σέντρα του Γιακουμάκη, με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει με κεφαλιά, εντελώς αμαρκάριστος. Ένα γκολ που άνοιξε το σκορ…».

Ακόμη κι όταν ο Μανουέλ Πελεγκρίνι προσπάθησε να «σώσει ό,τι σωζόταν», ρίχνοντας στο ματς νεαρούς παίκτες, η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.

«Με τον Κωνσταντέλια να καθοδηγεί τις αντεπιθέσεις, το 2-0 έμοιαζε θέμα χρόνου… Ο Μοράντε υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια και ο Γιακουμάκης έβαλε οριστικό τέλος στο παιχνίδι», κατέληξε η ισπανική εφημερίδα.