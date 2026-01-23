Όλα όσα πρόλαβε να κάνει ο Ταμπόρδα στα 268'' που αγωνίστηκε

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μπήκε στις καθυστερήσεις του αγώνα κόντρα στην Φερεντσβάρος και το Gazzetta σας παρουριάζει, με τη βοήθεια του Wyscout, τα πεπραγμένα του.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 1-1 από την Βουδαπέστη όπου αντιμετώπισε την Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και κατόρθωσε έτσι να σφραγίσει την 24αδα και άρα και την ευρωπαϊκή του συνέχεια στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» ήταν εκείνοι που έμειναν πίσω στο σκορ στο 62' έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέλε, αντέδρασαν με την γκολάρα του Ζαρουρί στο 86' κι έπειτα έχοντας ψυχολογία προσπάθησαν να πάρουν το παιχνίδι.

Στην προσπάθεια αυτή ο Ράφα Μπενίτεθ έριξε στο παιχνίδι τον Βισέντε Ταμπόρδα σαν τελευταία κίνηση. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μπήκε στο παιχνίδι στο 90+2' και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό πρόλαβε να αγωνιστεί για 268 δευτερόλεπτα.

Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του και να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν, έχοντας τη νοοτροπία που θέλει ο Μαδριλένος τεχνικός. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Wyscout τα όσα έκανε στο χορτάρι.

Ο Ταμπόρδα «απαιτεί» χρόνο με σωστή νοοτροπία και πράξεις

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μπήκε για πρώτη φορά στο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό το νέο έτος έχοντας μείνει εκτός αποστολής στα τελευταία δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος. Παρ' ότι ο χρόνος που του δόθηκε ήταν ελάχιστος σε κλιματολογικές συνθήκες δύσκολες εκείνος έκανε καθένα από τα 268 δευτερόλεπτα που έπαιξε να μετράει.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξε σωστή νοοτροπία και διάθεση να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που είναι πρόθυμος να του δώσει ο Ράφα Μπενίτεθ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Στο τελευταίο παιχνίδι που είχε ξεκινήσει βασικός κόντρα στην Καβάλα, σ' ένα ματς που έπαιξαν αρκετά ποδοσφαιριστές σαν εκείνον, που δεν παίρνουν δηλαδή πολύ χρόνο συμμετοχής, εκείνος μαζί με τον Μλαντένοβιτς ήταν οι μόνοι που είχαν την αντιμετώπιση που έπρεπε στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» ήταν αρκετά aggressive, πήγαινε σε όλες τις διεκδικούμενες μπάλες κι έδωσε όλο του το «είναι» προκειμένου να δείξει κάτι, αλλά και να καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του.

Ο Ταμπόρδα πρόλαβε να δώσει τέσσερις μονομαχίες, τις οποίες κέρδισε όλες, δύο εκ των οποίων έφεραν τα δύο κερδισμένα φάουλ από τα οποία και απείλησε το «τριφύλλι» στο διάστημα εκείνο.

Οι μονομαχίες του Ταμπόρδα

Είχε ακόμη 1/2 πάσες, δύο επανακτήσεις, η μία εκ των οποίων στο μισό του αντιπάλου, μία επαφή στην περιοχή του αντιπάλου κι ένα προωθητικό τρέξιμο. Εκείνος έδειξε ακόμη και διάθεση να εκτελέσει το τελευταίο φάουλ, όμως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας ήθελε να πάρει εκείνος την ευθύνη.

Γενικότερα η γλώσσα του σώματος του Αργεντινού μεσοεπιθετικού έδειξε έναν παίκτη που έχει ακόμα την «φλόγα» μέσα του και που δεν έχει επ' ουδενί ξενερώσει με την έλλειψη χρόνου συμμετοχής και εμπιστοσύνης που έχει υπάρξει και υπάρχει προς το πρόσωπό του και από τους τρεις προπονητές που έχει συνεργαστεί στους «πρασίνους».

Αυτό προφανώς δεν σημαίνει πως εκείνος είναι άμοιρος ευθυνών για την κατάσταση αυτή, ωστόσο σίγουρα δεν δείχνει ένας παίκτης που δεν παλεύει για να αξίζει τις ευκαιρίες του.