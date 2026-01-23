Οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ για την 8άδα και οι 22 πιθανοί αντίπαλοι
Με τη χθεσινή του νίκη επί της Μπέτις, ο ΠΑΟΚ δεν εξασφάλισε απλά την παρουσία του στα Play Offs της, αλλά διατήρησε και τις ελπίδες του για κατάκτηση μίας εκ των 8 πρώτων θέσεων στο Europa League που θα του δώσει απευθείας το εισιτήριο για την φάση των 16 της διοργάνωσης...
Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data ανέλυσε όλα τα δεδομένα ενόψει του τελευταίου παιχνιδιού του «δικεφάλου» με τον Λιόν, εκτός έδρας και έβγαλε τις πιθανότητες για τις θέσεις που μπορεί να τερματίσει η ομάδα του Ραζβαν Λουτσέσκου.
Οι πιθανές θέσεις του ΠΑΟΚ
Η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ, στο βαθμολογικό κομμάτι, είναι αρκετά ρευστή, καθώς υπάρχουν δύο ακραία σενάρια για αυτόν. Ένα καλό που τον φέρνει ακόμα και στην 6η θέση και ένα κακό που μπορεί να τον ρίξει ακόμα και 22ο.
Αναλυτικά
- 17η θέση: 20,3%
- 16η θέση: 17,8%
- 18η θέση: 16,3%
- 15η θέση: 11,7%
- 19η θέση: 8,5%
- 14η θέση: 5%
- 10η θέση: 4,6%
- 11η θέση: 4,4%
- 9η θέση: 3%
- 20η θέση: 2,4%
- 12η θέση: 2,3%
- 13η θέση: 2%
- 8η θέση: 1,3%
- 21η θέση: 0,3%
- 7η θέση: 0,2%
- 6η θέση: 0,1%
- 22η θέση: 0,1%
📈📈 🇭🇷 Dinamo Zagreb are the biggest winners in 🟠 UEL Top 24 race!— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 22, 2026
▪️ Added +39% in chances to qualify after a big win v 🇷🇴 FCSB, and bunch of other results going their way.
📈 🇳🇴 Brann, 🏴 Celtic get a boost after VERY important draws!
📉 🇨🇭 Basel, 🇷🇴 FCSB, 🇨🇭Y. Boys, 🇧🇬… pic.twitter.com/gnVRbnogGI
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
Λόγω των πολλών θέσεων που μπορεί να καταλάβει ο ΠΑΟΚ και οι υποψήφιοι αντίπαλοί του είναι αρκετοί, καθώς φτάνουν συνολικά τους 22, ένας εκ των οποίων είναι και ο Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά
Βικτόρια Πλζεν: 11,2%
Ερυθρός Αστέρας: 10,8%
Φενέρμπαχτσε: 10,8%
Θέλτα: 9,8%
Λιλ: 9,4%
Νότιγχαμ Φόρεστ: 7,4%
Παναθηναϊκός: 7,2%
Ντιναμό Ζάγκρεμπ: 5,4%
Γκενκ: 4,9%
Μπραν: 4,6%
Μπολόνια: 4,5%
Στουτγκάρδη: 3%
Σέλτικ: 2,4%
Γιουνγκ Μπόις: 1,9%
Βασιλεία: 1,9%
Λουντογκόρετς: 1,3%
Μπέτις: 1,1%
Φερεντσβάρος: 0,9%
Πόρτο: 0,9%
Φέγενορντ: 0,5%
FCSB: 0,3%
Γκο Αχεντ Ίγκλς: 0,2%
Σάλτσμπουργκ: 0,1%
🏆 To win 🟠 Europa League:— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 23, 2026
35% 🏴 Aston Villa
12% 🇮🇹 Roma
8% 🇵🇹 Porto
7% 🇫🇷 Lyon
6% 🇪🇸 Betis
6% 🏴 N. Forest
5% 🇩🇪 Stuttgart
4% 🇩🇪 Freiburg
...
👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/PzeRPxm3bA
