Menoumespiti και βλέπουμε ταινίες για το Πάσχα! (vids)

Το Πάσχα Μένουμε Σπίτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Η πανδημία του κορονοϊού επιβάλλει προσευχή, νηστεία, Ανάσταση και τσιμπούσι εντός σπιτιού. Ή στο μπαλκόνι, την αυλή, αν ο καιρός το επιτρέψει. Ας είναι. Στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας και να δούμε ταινίες που ταιριάζουν στο πνεύμα των ημερών. Ακολουθούν έξι προτάσεις που σίγουρα θα σας αποζημιώσουν.

“Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο” (1964)

Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι διηγείται την ιστορία του Χριστού με απλότητα και χάρη, θεϊκή χάρη. Αυτός, ο άπιστος αποδίδει τέλεια την εικόνα Του και μεταφέρει με απόλυτο σεβασμό το μήνυμα Του. Στα χωριά της φτωχικής νότιας Ιταλίας και με ερασιτέχνες ηθοποιούς συλλαμβάνει το νόημα του ιερού λόγου. Λυρισμός και κλασική μουσική σε αυτή τη διαχρονική ταινία.

“Αντρέι Ρουμπλιόφ” (1966)

Ο δημιουργός μπροστά στον Θεό και ο θεατής μπροστά στο νόημα της ζωής! Το απλησίαστο επίτευγμα του Αντρέι Ταρκόφσκι είναι η επιτομή της Πίστης. Βασισμένο στη ζωή του αγιογράφου Αντρέι Ρουμπλιόφ, ο μεγάλος Ρώσος στήνει μια βιογραφία που ενώνει το κάθε “εγώ” με την αόρατη αρχή του σύμπαντος.

“Ο τελευταίος πειρασμός” (1988)

Ο Μάρτιν Σκορσέζε μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη. Μας παρουσιάζει έναν εξαιρετικά ανθρώπινο Χριστό, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο πειρασμό ν’ αρνηθεί τη θεϊκή υπόσταση του για να γλιτώσει το μαρτύριο του Σταυρού. Αξιομνημόνευτη η ερμηνεία του Ουίλιαμ Νταφόε. Η ταινία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις αλλά τίποτα δεν μπόρεσε να μειώσει την αξία της.

“Ένας προφήτης μα τι προφήτης” (1979)

Οι Μόντι Πάιθον σατιρίζουν το θείο βρέφος, τη γέννηση, τους τρεις μάγους, τους πιστούς, τη σταύρωση, τα πάντα! Και όμως, η σατιρική διάθεση ανυψώνει την πίστη και την κάνει ακόμη πιο γερή. Ιδιοφυές σενάριο, ασταμάτητες κωμικές σκηνές και το φινάλε σφραγίζεται από το παντοτινό “Always Look on the Bright Side of Life”.

“Μπεν Χουρ” (1959)

Το θρησκευτικό έπος του Γουίλιαμ Γουάιλερ θα παίζει πάντα την πασχαλινή περίοδο. Μεγαλειώδες! Οι περιπέτειες ενός Ιουδαίου που ασπάζεται τον χριστιανισμό και ο ανταγωνισμός του μ’ έναν πρώην φίλο του Ρωμαίο. Για τις ανάγκες της ταινίας κατασκευάστηκε πιστή αναπαράσταση της αρχαίας Ρώμης. Έντονες εικόνες, πλούσιες και μια σπουδαία ερμηνεία από τον Τσάρλον Ίστον.

“Χειμωνιάτικο φως” (1963)

Ο Ίγνκμαρ Μπέργκμαν φτάνει εκεί που λίγοι έχουν φτάσει. Στη μεγάλη απάντηση, αυτήν που αφορά την ύπαρξη του Θεού. Οι εσωτερικές, ψυχικές, περιπέτειες του ιερέα Τόμας σε μια μικρή επαρχιακή εκκλησία στη Σουηδία. Η επαφή με τον Θεό είναι αδιαμεσολάβητη, και απίστευτα δυνατή. Η μουσική του Μπαχ η τέλεια συνοδεία.