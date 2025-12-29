Copa Africa: Πρώτη και καλύτερη η Αίγυπτος, στους «16» κι η Νότια Αφρική
Η πρόκριση στους «16» είχε κλειδώσει ήδη από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο στόχος απέναντι στην Ανγκόλα ήταν η πρωτιά. Και η Αίγυπτος ολοκλήρωσε την αποστολή της με επιτυχία. Η ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε το 0-0 απέναντι στη μαχητική Ανγκόλα και εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου, τη στιγμή που η αντίπαλός της έμεινε στην τρίτη θέση κι ελπίζει να βρεθεί στις καλύτερες τρίτες για να πάρει την πρόκριση.
Την ίδια ώρα η Νότια Αφρική επικράτησε 3-2 επί της Ζιμπάμπουε στη ματσάρα του ομίλου και πήρε το εισιτήριο για τους »16» της διοργάνωσης. Οι Νοτιοαφρικανοί άνοιξαν το σκορ με τον Μορέμι στο 7΄, όμως η Ζιμπάμπουε έφερε το ματς στα ίσα με γκολάρα του Μασουανίσε στο 19΄, ο οποίος ντρίμπλαρε όλη την αντίπαλη ομάδα κι εκτέλεσε άψογα για το 1-1.
Η Νότια Αφρική ανάκτησε το προβάδισμα στο 50΄με τον Φόστερ, όμως το αυτογκόλ του Μορίμπα στο 73΄έφερε ξανά το ματς στα ίσα. Την πρόκριση των τυπικά φιλοξενούμενων και τον αποκλεισμό της Ζιμπάμπουε έκρινε τελικά το εύστοχο πέναλτι του Απόλις στο 82΄ για το τελικό 3-2 που υπέγραψε το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.