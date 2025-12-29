Η Αίγυπτος πήρε τον βαθμό που χρειαζόταν κόντρα στην Ανγκόλα και κλείδωσε την πρωτιά στον όμιλο. Πρόκριση και για τη Νότια Αφρική που επιβλήθηκε 3-2 επί της Ζιμπάμπουε.

Η πρόκριση στους «16» είχε κλειδώσει ήδη από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο στόχος απέναντι στην Ανγκόλα ήταν η πρωτιά. Και η Αίγυπτος ολοκλήρωσε την αποστολή της με επιτυχία. Η ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε το 0-0 απέναντι στη μαχητική Ανγκόλα και εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου, τη στιγμή που η αντίπαλός της έμεινε στην τρίτη θέση κι ελπίζει να βρεθεί στις καλύτερες τρίτες για να πάρει την πρόκριση.

Την ίδια ώρα η Νότια Αφρική επικράτησε 3-2 επί της Ζιμπάμπουε στη ματσάρα του ομίλου και πήρε το εισιτήριο για τους »16» της διοργάνωσης. Οι Νοτιοαφρικανοί άνοιξαν το σκορ με τον Μορέμι στο 7΄, όμως η Ζιμπάμπουε έφερε το ματς στα ίσα με γκολάρα του Μασουανίσε στο 19΄, ο οποίος ντρίμπλαρε όλη την αντίπαλη ομάδα κι εκτέλεσε άψογα για το 1-1.

Η Νότια Αφρική ανάκτησε το προβάδισμα στο 50΄με τον Φόστερ, όμως το αυτογκόλ του Μορίμπα στο 73΄έφερε ξανά το ματς στα ίσα. Την πρόκριση των τυπικά φιλοξενούμενων και τον αποκλεισμό της Ζιμπάμπουε έκρινε τελικά το εύστοχο πέναλτι του Απόλις στο 82΄ για το τελικό 3-2 που υπέγραψε το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.