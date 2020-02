Δίδυμα που σε στέλνουν στα αστέρια!

Το γκολ είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Και όταν το γκολ είναι θεαματικό τόσο το καλύτερο για τους πιστούς της μπάλας! Το Champions League επιστρέφει, το ταξίδι στ' αστέρια αρχίζει και το βλέμμα στραμμένο σε παίκτες που κάνουν άνω - κάτω τις αντίπαλες άμυνες. Βέβαια, τα πιο θεαματικό γκολ μπαίνουν από συνεργασίες και υπάρχουν δίδυμα που συνδυάζονται με κλειστά μάτια. Δίδυμα σαν τις 1+1 προσφορές του efood που αλλάζουν εντελώς το επίπεδο της παραγγελίας σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να τις εκμεταλλευτείς είναι να μπεις στο efood, να πατήσεις το φίλτρο 1+1 και να βρεις 1+1 προσφορές για φαγητό ή καφέ σε χιλιάδες καταστήματα έως και τις 23 Φεβρουαρίου.

Σέρχιο Αγουέρο – Ραχίμ Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι)

Η Σίτι είναι εκτός μάχης για τον τίτλο της Premier League από τον Γενάρη και το βλέμμα στρέφεται στο Champions League! Μπορεί να κάνει την υπέρβαση; Σέρχιο Αγουέρο και Ραχίμ Στέρλινγκ κάνουν ακόμα μια μεγάλη σεζόν και είναι παίκτες ικανοί να αλλάξουν τη μοίρα μας ομάδας. Οταν τον βλέπεις είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο στον λαμπρό κόσμο του ποδοσφαίρου, του θεάματος, του μύθου και του θρύλου… Σε κάνει να θέλεις να δεις κάθε του κίνηση. Για τους οπαδούς της Σίτι είναι ο ποδοσφαιρικός τους θεός, γι αυτούς που γουστάρουν τους φορ... killer, ο Αγουέρο είναι από τους κορυφαίους στον πλανήτη. Η εξέλιξη και η βελτίωση του Αγουέρο ήταν τέτοια που τον έκανε τον τοπ σκόρερ της Premier, ξεπερνώντας και τον Τιερί Ανρί. Κάποια πράγματα τα είχε και πριν. Όπως την τεχνική κατάρτιση, τις ντρίμπλες του και την αίσθηση του γκολ. Όπως επίσης την μεγάλη του διάθεση να "διαβάζει" και να μελετά τον αντίπαλο. Αυτό εξηγεί πως στα 180 γκολ του στο πρωτάθλημα!

Η συνεργασία με τον Στέρλινγκ; Εντυπωσιακή! Ο Στέρλινγκ είναι ξεχωριστός πάνω σε αυτό επειδή συνδυάζει την προσωπικότητα που έχει με το ταλέντο του. Δεν είναι ένας ακόμα παίκτης που δίνει την φανέλα του σε φιλάθλους. Αγωνιστικά ο Στέρλινγκ είναι ένας παίκτης που βελτιώνεται διαρκώς. Είναι σε μία περίοδο που έχει αυξήσει την παραγωγικότητά του σε γκολ και ασίστ. Ο Σάντιο Μανέ μαζί με τον Στέρλινγκ είναι την δεδομένη στιγμή ίσως οι καλύτεροι αριστεροπόδαροι παίκτες. Ο 24χρονος με την παρουσία του έχει αφήσει πίσω παίκτες όπως ο Νεϊμάρ. Η φιλοδοξία του είναι μαζί με τον Μπαπέ να διαδεχθούν με εξαιρετικό τρόπο την εποχή μετά τους Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Πολλοί αναλυτές τονίζουν πως είναι ο μεγάλος υποψήφιος για τη «Χρυσή Μπάλα», στα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια. Μπορεί να εξελιχθεί στον απόλυτο ποδοσφαιρικό σταρ.

Κιλιάν Μπαπέ – Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Είναι το πιο ακριβό δίδυμο και δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που μπορεί να τους αποκτήσει πακέτο! Ο Μπαπέ o κορυφαίος παίκτης στην ηλικία. Ενας φανταστικός ποδοσφαιριστής και στα 21 του έχει στην τροπαιοθήκη τρίαπρωταθλήματα, ένα Κύπελλο, ένα Μουντιάλ, ένα League Cup κι ένα ευρωπαϊκό U19! «Έχει εκπληρώσει όλα τα όνειρά του και τα όνειρά της οικογένειάς του», λέει συγκινημένος ο πατέρας του Γουίλφριντ, στην «Parisien». Πέρσι, ο Μπαπέ σήκωσε την ομάδα στις πλάτες του με αφορμή και τους τραυματισμούς των Νειμάρ και Καβάνι. Ο Ουρουγουανός είχε χάσει 17 ματς και ο Βραζιλιάνος 20. «Ο Κιλιάν δεν είναι ο Μέσι, αλλά μπορεί να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στον κόσμο. Είναι στον σωστό δρόμο», είπε ο κόουτς του Τόμας Τούχελ. Μπορεί να θυμηθεί κάποιος ότι στο 5-0 με την Λιόν είχε βάλει τέσσερα γκολ. Μία έρευνα που έγινε από το δίκτυο CIES τον ανέδειξε ως τον πιο ακριβό παίκτη στον κόσμο. Φέτος, δεν θέλει να μείνει σε ακόμα ένα πρωτάθλημα, θέλει να κάνει την υπέρβαση και στο Champions League.

Εχασε όλον τον Αύγουστο και από μισό Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ωστόσο, σε κάθε παιχνίδι που εμφανιζόταν, έκανε τη διαφορά, λες και δεν είχε λείψει ποτέ. Η θετική για την Παρί συνέπεια ήταν να έχει φτάσει εύκολα τα 15 γκολ και τις 9 ασίστ σε 17 αγώνες, ενώ σκόραρε σε οκτώ διαδοχικές αγωνιστικές, που είναι και το ρεκόρ στην ιστορία του club, το οποίο μοιράζεται με τους Μπαπέ, Μπιάνκι. Ο Νεϊμάρ ταιριάζει απόλυτα από τον Μπαπέ, έχουν δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο, το οποίο κάνει άνω - κάτω τις αντίπαλες άμυνες. Ο Νεϊμάρ θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία, ωστόσο επιθυμεί περισσότερο να κάνει την υπέρβαση με την Παρί και αυτό θα γίνει μόνο με την κατάκτηση του Champions League!

Καρίμ Μπενζεμά – Εντέν Αζάρ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Η κληρονομιά που άφησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με την πολύτιμη συμβολή του στην κατάκτηση τεσσάρων Champions League σε μια πενταετία, ήταν πολύ βαριά. Η Ρεάλ ένιωσε πέρυσι την απώλεια του Πορτογάλου σούπερ σταρ, αλλά φέτος στέκεται πιο γερά στα πόδια της σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό το οφείλει πρωτίστως στην αγωνιστική συνέπεια του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος έχει συμπληρώσει αισίως μια δεκαετία στην Βασίλισσα, όντας εγγύηση στο γκολ, αλλά και στην καλή λειτουργία της επιθετικής γραμμής, ανεξαρτήτως των παρτενέρ του. Ελλείψει του (μονίμως.. φευγάτου ή τραυματία) Γκάρεθ Μπέιλ, ο 32χρονος Γάλλος θα τραβήξει το κουπί και στα πολύ απαιτητικά παιχνίδια με την Μάντσεστερ Σίτι. Στην φάση ομίλων, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ήταν ο πιο αξιόπιστος παίκτης που είχε στα χέρια του ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Από εδώ και πέρα, όμως, θα χρειαστεί σημαντική βοήθεια από τους υπόλοιπους, με πρώτο (και καλύτερο;) τον Εντέν Αζάρ. Στην πρώτη του σεζόν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ο Βέλγος μπαλαδόρος δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι τώρα στα χρήματα που δόθηκαν για την απόκτησή του (εκατό εκατομμύρια ευρώ), αλλά έχει αποδείξει ότι είναι παίκτης των μεγάλων αγώνων. Και, έχοντας αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, δείχνει έτοιμος να φωνάξει «παρών», στα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν.

Λιονέλ Μέσι – Ανσού Φατί (Μπαρτσελόνα)

Ας μας συγχωρέσει ο «κύριος 120 εκατομμύρια ευρώ» Αντουάν Γκριεζμάν, αλλά στην κουτσουρεμένη επίθεση της Μπαρτσελόνα (εκτός Λουίς Σουάρες και Ουσμάν Ντεμπελέ μέχρι το τέλος της σεζόν), αυτός που δίνει το κάτι διαφορετικό είναι ο ωραίος νέος (Φατί) στο πλευρό ενός παλιού που πάντα είναι αλλιώς (Μέσι). Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, στα 32 του, παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς των Μπλαουγκράνα. Φέτος έχει σε όλες τις διοργανώσεις διψήφιο αριθμό σε γκολ και ασίστ, αλλά η μεγάλη του κάψα παραμένει πάντα το Champions League, όπου είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών (πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο). Έχει, όμως, να το κατακτήσει από το 2015, πέρυσι η τεσσάρα από την Λίβερπουλ τον πλήγωσε πολύ και φέτος ψάχνει ρεβάνς, καταρχήν κόντρα στη Νάπολι των Κώστα Μανωλά και Ορέστη Καρνέζη. Δύο γκολ και τρεις ασίστ κατέγραψε στην φάση ομίλων ο Λέο, ένα και ιστορικό γκολ πρόσθεσε ο 17χρονος Ανσού, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ακόμα και γιος του! Ιστορικό, γιατί έγινε ο νεαρότερος στα 65 χρόνια ζωής της διοργάνωσης που τα καταφέρνει (17 ετών και σαράντα ημερών). Από την συνεννόησή και συνεργασία τους (άντε και με… λίγο από Γκριεζμάν, για να μην παραπονιέται), θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η τύχη της Μπάρτσα.

Κριστιάνο Ρονάλντο – Πάουλο Ντιμπάλα (Γιουβέντους)

Μπορεί να μιλάμε για τον αυτόφωτο «CR7», τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα «αστέρια», πάντα, όμως, χρειάζεται και εκείνος έναν άξιο συμπαραστάτη. Και τον έχει βρει, στο… baby face του Πάουλο Ντιμπάλα. Οι δυο τους αποτελούν την κινητήρια δύναμη της Γιουβέντους στο Champions League, σε μια αποτελεσματική συνεργασία που άρχισε από την πρώτη κιόλας σεζόν του Πορτογάλου σταρ στο Τορίνο. Πέρυσι, συνδυάστηκαν για τα έντεκα από τα 14 γκολ της Μεγάλης Κυρίας (έξι ο Κριστιάνο, πέντε ο Αργεντίνος), στην πορεία της ως τα προημιτελικά.

Ίδιο έργο και φέτος, με τα τρία γκολ του Ντιμπάλα και τα δύο του Ρονάλντο στους ομίλους, να οδηγούν τους Μπιανκονέρι στην πρόκριση για τους «16» και μάλιστα με αήττητο σερί. Πολλά, λοιπόν, μπορούν να προβληματίζουν τον Μαουρίτσιο Σάρι ως προς την λειτουργία της φετινής Γιούβε, όχι όμως και η επιθετική παραγωγικότητα, με το εν λόγω δίδυμο να δεσπόζει και να ετοιμάζεται για ακόμα πιο έντονη δράση στα ματς με την Λυών για τα νοκ-άουτ.

Σαντιό Μανέ – Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Η Λίβερπουλ ζει και επιτίθεται… the African way. To 2017/18 ήταν η σεζόν του Μο, το 2018/19 υπόθεση του Σαντιό. Μαζί φέτος οι αρτίστες της επιθετικής τριπλέτας των Reds συναπαρτίζουν τον κινητήριο μοχλό, στον δρόμο για την ανανέωση των σκήπτρων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μόνο στη φετινή φάση των ομίλων, πέτυχαν τα έξι από τα 13 γκολ, σχεδόν τα μισά για την έξοχη ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Τέσσερα ο Αιγύπτιος, δύο ο Σενεγαλέζος, με τα οποία έσπρωξαν την Λίβερπουλ προς την ζόρικη έστω πρόκριση και πρωτιά σε όμιλο με Νάπολι, Ζάλτσμπουργκ και Γκενκ. Με την διαφορά ότι στους πρώτους μήνες της σεζόν είχε να ρυθμίζει την ισορροπία στις υποχρεώσεις του Champions League και της Premier. Πλέον, η υπερηχητική εντός συνόρων Λίβερπουλ, προβάρει σε κάθε αγωνιστική την φιέστα τίτλου (+22 από την Σίτι), συνεπώς Μανέ-Σαλάχ σε συνδυασμό με την Κόκκινη αρμάδα, βαδίζουν για πιο πειστικές εμφανίσεις, αυτές που αρμόζουν στην υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια, αρχής γενομένης από τα ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τους «16».

H φάση των 16 του Champions League ξεκινά στις 18/2.