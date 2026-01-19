Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα έσταξε... φαρμάκι στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τη Σοσιεδάδ (2-1, 18/1) με αποδέκτη τον ρέφερι Χιλ Μανθάνο.

Ένας μικρός... χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, μετά το φινάλε του αγώνα της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπαρτσελόνα, που βρήκε νικητές τους Βάσκους με 2-1.

Σε ένα ματς για τα βιβλία του μέλλοντος, με 4 ακυρωθέν γκολ έως το 30ο λεπτό, πέντε δοκάρια για τους «μπλαουγκράνα» και ένα πέναλτι που δόθηκε και... πάρθηκε πίσω υπέρ των φιλοξενούμενων, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα παράπονα από τον άρχοντα της αναμέτρησης, Χεσούς Χιλ Μανθάνο.

Ο 41χρονος ρέφερι βρίσκεται στο προσκήνιο των Καταλανικών και όχι μόνο media (και social media), κυρίως εξαιτίας της απόφασής του, σε συνεργασία με τον VAR, Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε, να ακυρώσουν το γκολ του Λαμίν Γιαμάλ, προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μια φάση αρκετά οριακή, όπως συνέβη και την περασμένη σεζόν, στο ίδιο γήπεδο και με το ίδιο διαιτητικό δίδυμο!

Η κατάσταση εξόργισε φυσικά άπαντες στο στρατόπεδο της Μπάρτσα, με τον Χάνσι Φλικ να «βράζει» και να τα... χώνει στον Μανθάνο, πράγμα που ο Γερμανός σπάνια πράττει στον καιρό του στους πρωταθλητές Ισπανίας. Ο Φλικ τόνισε πως ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο πιο άτυχος της καριέρας του, αλλά παράλληλα δεν μπόρεσε να μη συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του για τον τρόπο που αγωνίστηκαν.

Όταν έφτασε η ώρα για τον Μανθάνο, ο 60χρονος τεχνικός εξήγησε πως δεν θέλει να... σπαταλήσει ενέργεια για αυτόν (σσ τον Μανθάνο), ενώ όταν ενημερώθηκε πως οι δυο ρέφερι ήταν και στο περσινό ματς, είπε με περίσσεια ειρωνεία «Α ναι; Μπράβο, πολύ καλή δουλειά!».

«Δεν θέλω να σπαταλήσω ενέργεια για αυτόν τον τύπο. Όλοι είδαν την απόδοσή του. Δεν είμαι απογοητευμένος από τη διαιτησία, γιατί όλοι ξέρουμε πώς είναι. Διάβασα τέτοια σχόλια πριν από τον αγώνα. Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί διαιτητές στη LaLiga, αλλά όλοι ξέρουμε πώς είναι. Η απογοήτευσή μου είναι που γυρίζω σπίτι χωρίς βαθμούς.

Ήταν ο ίδιος διαιτητής VAR όπως την περασμένη σεζόν; Ναι; Εντάξει, πολύ καλό. Μπράβο, πολύ καλή δουλειά».