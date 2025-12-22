Ο Χριστοφιδέλης νέος προπονητής του Φλοίσβοιυ

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Χριστοφιδέλης θα είναι νέος τεχνικός στον Φλοίσβο με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να ανακοινώνει την συμφωνία.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Φλοίσβου όσον αφορά το θέμα του προπονητή, καθώς μετά την αποχώρηση του Κώστα Αρσενιάδη βρέθηκε ο αντικαταστάτης του και αυτός είναι ο Κώστας Χριστοφιδέλης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Φλοίσβου έχει ως εξής: «Ο ΑΟ Φλοίσβος Π. Φαλήρου Members Paron βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή, Κώστα Χριστοφιδέλη. Ο νέος τεχνικός της ομάδας μας αποτελεί έναν θρύλο του αθλήματος, καθώς ως αθλητής έχει κατακτήσει πολυάριθμους τίτλους, ενώ σε επίπεδο προπονητικό, όπου εργάστηκε έχει να επιδείξει εξαιρετικά δείγματα δουλειάς. Ο coach Χριστοφιδέλης παράλληλα με την ομάδα μας θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας, καθώς για την ομάδα μας αποτελεί τιμή να έχουμε στις τάξεις μας τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό.

Το προφίλ του νέου τεχνικού του ΑΟ Φλοίσβος Π. Φαλήρου Members Paron

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1977 στην Καβάλα. Ως αθλητής κατέκτησε 11 τίτλους πρωταθλημάτων και 9 τίτλους Κυπέλλων παίζοντας σε Καβάλα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ηρακλή και ΑΟΠ Κηφισιάς. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδος μετρώντας 144 συμμετοχές, ενώ κορυφαία στιγμή ως αθλητής με την Εθνική ομάδα ήταν η 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Άρχισε την προπονητική του καριέρα το 2019 από την Ανόρθωση Κύπρου. Μετά από τρεις σεζόν στο κυπριακό πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 2022 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Κηφισιάς την οποία οδήγησε στην παρθενική συμμετοχή της στα Κύπελλα Ευρώπης. Στην ομάδα των βορείων προαστίων έμεινε για 3 σεζόν. Τη σεζόν 2023-24 ανανέωσε με τον Α.Ο.Π.Κηφισιάς και διεκδικεί με αξιώσεις και πάλι την 5η θέση στη Volley League.

Φυσικά, ο Κώστας Χριστοφιδέλης είναι ο εν ενεργεία προπονητής της Εθνικής Ελλάδος κάτι που συνιστά την ύψιστη τιμή. Προπονητικά πέρασε το κατώφλι της Εθνικής ανδρών το 2022 ως άμεσος συνεργάτης του Ιταλού προπονητή Ντάντε Μπονιφάντε με κορυφαία στιγμή την πρόκριση και τη συμμετοχή του Εθνικού συγκροτήματος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2023, όμως από τον Απρίλιο του 2024 βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία».

«Λίγος ο χρόνος, οπότε έργα και όχι λόγια»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος προπονητής της ομάδας τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία ν’ αποτελέσω μέλος της οικογένειας του Φλοίσβου. Μίας ομάδας νεοσύστατης μεν, παρά ταύτα δεν κρύβω ότι αποτελεί πρόκληση για μένα, έστω κι αν έρχομαι σε μία δύσκολη συγκυρία, καθώς βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Είναι, ωστόσο, μία ομάδα με γεμάτο ρόστερ και παίκτες εγνωσμένης αξίας – κι αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, αλλά κοινή παραδοχή όλων όσοι ασχολούνται με το βόλεϊ –. Σίγουρα η πορεία της ομάδας μέχρι τώρα δεν ήταν αυτή που περιμέναμε κι αυτό προσθέτει ένα επιπλέον κίνητρο για εμένα. Αυτή η δύσκολη συγκυρία – όπως προανέφερα – τόσο για τους αθλητές, όσο και για το σύλλογο, μου έδωσε την ώθηση να πάρω αυτή την απόφαση και ν’ αναλάβω αυτό το εγχείρημα, όπως επίσης η διάθεση του προέδρου και η αγάπη του για το σύλλογο, για το άθλημα, δίνοντάς μου την ευκαιρία να διαχειριστώ τη φετινή χρονιά και στη συνέχεια να μπορέσουμε να χτίσουμε την ομάδα για του χρόνου. Αυτά για μένα αποτέλεσαν το κίνητρο για να πω το ναι. Ο χρόνος είναι πολύ μικρός, οι αγώνες λίγοι, οπότε δική μου επιθυμία είναι λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα. Δεν είναι Αύγουστος, αλλά σε λίγο μπαίνουμε στον Ιανουάριο και θα πρέπει να κάνουμε πολλά για ν’ αλλάξουμε την εικόνα, να δουλέψουμε στοχευμένα ούτως ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να βρουν αγωνιστικό ρυθμό, να αποκτήσουμε συνοχή σαν ομάδα και να έρθουν και τα αποτελέσματα που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη για να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση».