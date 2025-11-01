Εξαιρετική Καλαμάτα νίκησε με άνεση τον Φλοίσβο

Μετά τον πόντο που πήρε στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Μίλωνα, η Καλαμάτα έκανε ακόμα καλύτερη συνέχεια, με την ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου να επικρατεί με 3-0 του Φοίσβου.

Ο Α.Ο. Καλαμάτας 80 πανηγυρίζει την πιο ευρεία νίκη του στη Volley League και μάλιστα απέναντι στο Α.Ο.Φλοίσβο με 3-0 σετ σε ένα από τα ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής και με 4 βαθμούς πήρε με το «καλημέρα» πολύ καλό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Με MVP τον Φιλίπ Κοβάσεβιτς οι «λύκοι» ήταν εντυπωσιακοί, είχαν συνέχεια τον έλεγχο του αγώνα και δεν απειλήθηκαν ποτέ παίρνοντας μια μεγάλη νίκη που ήρθε να συμπληρώσει και την εξαιρετική εμφάνιση στη Νέα Σμύρνη όταν και έχασαν στην πρεμιέρα από τον δυνατό Μίλωνα με 3-2.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς, Κοσμάς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-14, 25-16

2ο σετ: 8-3, 16-8, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-11, 25-17

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 προήλθαν: 8 άσσοι, 40 επιθέσεις (56%), 8 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου οι πόντοι προήλθαν: 0 άσσοι, 30 επιθέσεις (38%), 3 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-17, 25-17) σε 77΄.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1π. (1 μπλοκ), Γκόραλιτς 9 (5/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Μάρκου 19 (14/27επ., 2 μπλοκ, 3 άσσοι), Λίσεν Μπλέικ 2 (2 άσσοι), Κοβάσεβιτς 12 (9/16επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 44%υπ., 25%αρ.), Χόρβαρθ 9 (8/12επ., 1 άσσος, 89%υπ., 56%αρ.) / Ντάκουρης (λ. – 62%υπ., 46%αρ.).

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κοβάρ 8π. (8/23επ., 67%υπ., 67%αρ.), Χαραλαμπίδης 2 (1/5επ., 1 μπλοκ), Μελλές 1 (1/3επ.), Βαν Γκάρντερεν 2 (2/9επ., 67%υπ., 17%αρ.), Βιλιμάνοβιτς 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Εγκλεσκσλανς 14 (13/33επ., 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ. – 44%υπ., 37%αρ.), Παπαδόπουλος 2 (2/3επ.), Σωνάκης (λ), Αρμενάκης 2 (2/3επ.), Τσαρκάτογλου.

MVP ο Φιλίπ Κοβάσεβιτς

Ο Σέρβος ακραίος του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Φιλίπ Κοβάσεβιτς αναδείχτηκε MVP της νίκη επί του Φλοίσβου με 3-0. Την βράβευση έκανε η Σμάρω Βερσαμάνη διευθύντρια πωλήσεων ομίλου Affidea μεγάλου χορηγού του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea.

VOLLEY LEAGUE 2025-26

2η Αγωνιστική

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο "Ζηρίνειο" Κηφισιάς, 31/10, 19:00 (ΕΡΤ-2 Σπορ): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-20)

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο "Κροίσος Πέρσης" Νέας Σμύρνης, 01/11, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η. 3-0 (25-16, 25-23, 25-16)

Γυμναστήριο "Παραλίας" Καλαμάτας, 01/11, 19:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου Members Paron 3-0 (25-16, 25-17, 25-17)

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο ¨Δημήτριος Βικέλας" Σύρου, 02/11, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο ¨Μελίνα Μερκούρη" Ρέντη, 02/11, 19:45 (ΕΡΤ-2 Σπορ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Επόπτες: Καπότης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.