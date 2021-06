Επέστρεψε στον ΟΦΗ ο Τσέλιος

Την απόκτηση του Παρασκευά Τσέλιου ανακοίνωσε ο ΟΦΗ, με τον 24χρονο κεντρικό να επιστρέφει στους Κρητικούς.

Η ενίσχυση του ΟΦΗ συνεχίζεται, με τους Κρητικούς να κάνουν δικό τους και τον Παρασκευά Τσέλιο. Ο 24χρονος κεντρικός επέστρεψε στο Ηράκλιο όπου αγωνίστηκε την περίοδο 2019-2020. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΟΦΗ έχει ως εξής: «Ενας φίλος απο τα παλιά επιστρέφει στον ΟΦΗ μας. Ο 24χρονος (2μ08) διεθνής κεντρικός Παρασκευάς Τσέλιος, αποδέχθηκε την πρόταση του ΟΦΗ και επιστρέφει στην ομάδα μας, στην οποία αγωνίστηκε στην πρώτη της χρονιά στην Volley League, πριν απο δυο χρόνια.

Την τελευταία σεζόν ο Παρασκευάς Τσέλιος, αγωνίστηκε στην Αυστρία με την VCA Amstetten. Ο Τσέλιος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 26/7/1997 και έχει ύψος 2μ08. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα. Εχει αγωνιστεί σε VCA Amstetten NÖ (Αυστρία), Ολυμπιακό, Παμβοχαικό, Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Καρφώνει στα 3.45 και μπλοκάρει στα 3.35. Παρασκευά, καλώς ήρθες και πάλι στον ΟΦΗ μας!

«Είμαι περήφανος που γύρισα στον ΟΦΗ» δήλωσε ο 24χρονος (2μ08) διεθνής κεντρικός Παρασκευάς Τσέλιος, που θα δώσει δύναμη και ύψος στο φιλέ του ΟΦΗ.

Ο θηριώδης κεντρικός επιστρέφει στην κρητική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και πριν απο δυο χρόνια και όπως ανέφερε «το ήθελα να γυρίσω στον ΟΦΗ και την Κρήτη. Γνωρίζω την δουλειά που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας. Πιστεύω ότι φέτος θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον ΟΦΗ».

Ο Τσέλιος αναφέρθηκε και στην εμπειρία που είχε στην τελευταία σεζόν στην Αυστρία με την VCA Amstetten.

Οπως τόνισε «βγήκαμε τέταρτοι στο πρωτάθλημα. Παίξαμε τελικό Κυπέλλου. Ηταν μια όμορφη εμπειρία για μένα».

O Tσέλιος είναι η 6η φετινή μεταγραφή του ΟΦΗ, μετά τους (Pelegrin Vargas, 23 ετών, 1μ93, Ακραίος, Πουέρτο Ρίκο, διεθνής), Fernando Arpajou (27χρονος ,1μ77 διεθνής Αργεντίνος πασαδόρος), Randy Deweese (Αμερικανός, 23 ετών, 2μ01 διαγώνιος), Juan Vasquez (διεθνής ακραίος απο την Βενεζουέλα, 28 ετών, 1μ96) και τον έμπειρο Ελληνα λίμπερο Ακη Δαρίδη (30 ετών, 1μ80).

Το βιογραφικό του

2012 – 2017 : Ethnikos Alexandroupolis (Greece)

2017 – 2018 : Olympiakos (Greee)

2018 – 2019 : Olympiakos (Greece) / Pamvohaikos (Greece)

2019 – 2020 : OFI Crete (Greece)

2020 – 2021 : VCA Amstetten (Austria)

Οι επιδόσεις του

2015: 2nd place in Greek League Cup-6th place in Greek League-Participated in U19 European Championship with Greek National U19 Team

2017: Selected in the Team of the Week for the 18th Round-Participated in the World League with the Greek National Team

2018: 1st Place in the Greek Championship and in the Greek League Cup-2nd Place in the Challenge Cup

2020: Selected in the Team of the week for the 3rd Round».