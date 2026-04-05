Δεύτερη νίκη και παραμονή για Μαρκόπουλο, υποβιβάστηκε ο Μίλωνας
Με δεύτερη νίκη στο τάι μπρέικ ο ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil έκανε το 2-0 στις νίκες στον «τελικό της παραμονής» και ανανέωσε την παρουσία του στη Volley League για μια ακόμη χρονιά, ενώ ο ΑΟΝΣ Μίλων μετά από δύο χρόνια επιστρέφει στην Pre League.
Ο ΑΟΜ έχοντας νικήσει το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Νέα Σμύρνη (αν και έχανε με 2-0) κατάφερε να επιβιώσει σ’ ένα ματς γεμάτο ανατροπές παίρνοντας έτσι την μεγάλη νικη.
Διαιτητές: Βουδούρης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σωνάκης, Δημόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.
*Οι πόντοι του Μαρκοπούλου προήλθαν από 8 άσσους, 61 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 69 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (25-16, 21-25, 23-25, 25-19, 15-10) σε 139′.
Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 10 (8/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρμεν 11 (7/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 48% υπ. – 33% άριστες), Καθάριου 16 (9/13 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Σπανού 21 (17/54 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 23% υπ. – 10% άριστες), Γκραμπόφσκα 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Λόχμαντσουκ 22 (19/59 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 47% υπ. – 32% άριστες), Μάτιου (λ), Λογαρά.
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 18 (15/56 επ., 3 μπλοκ, 45% υπ. – 15% άριστες), Σαλκούτε 31 (27/62 επ., 3 άσσοι, 1 1 μπλοκ, 35% υπ. – 23% άριστες), Σκουλούδη 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Αργυρίου 7 (7/19 επ.), Ζαμπορόφσκα 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Κούλερκαν 10 (10/39 επ.) / Χάνα (λ, 40% υπ. – 12% άριστες), Λεονταρίδου, Χατζηγρηγορίου, Ζαφειρίου.
Volley League Γυναικών – Πλέι άουτ θέσεις 10-11
Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil 2-3 (25-14, 25-18, 21-25, 20-25, 08-15)
Κυριακή 5 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (2-0 νίκες) 3-2 (25-16, 21-25, 23-25, 19-25, 15-10)
