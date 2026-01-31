Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΑΟ Θήρας πέρασε από τα Ιλίσια επικρατώντας του Ηλυσιακού με 3-0 και ανέβηκε τετράδα με ένα ματς παραπάνω από τον ΠΑΟΚ.

Επιστροφή στις νίκες για τον ΑΟ Θήρας που πήρε το τρίποντο στα Ιλίσια επικρατώντας του Ηλυσιακού με 3-0 (21-25, 15-25, 14-25) και βρέθηκε προσωρινά στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Σαντορίνης πέτυχε την 6η συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς (τελευταία ήττα μακριά από το ΔΑΠΠΟΣ στις 8/11 στη Νέα Σμύρνη από τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής), την ίδια ώρα που ο Ηλυσιακός έχασε 7ο συνεχόμενο ματς (8/12 η τελευταία του νίκη) και παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Διαιτητές: Μαλλιάρα, Παπαδόπουλος, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σφυρίδη, Μαστοράκη, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-13, 19-21, 21-25

2ο σετ: 8-6, 11-16, 13-21, 15-25

3ο σετ: 2-6, 7-16, 10-21, 14-25

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 5 άσσους, 42 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 15-25, 14-25) σε 70'.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 12 (12/32 επ., 39% υπ. - 13% άριστες), Παπαϊωάννου 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ. 13 (10/33 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκέκοβιτς 6 (6/17 επ., 59% υπ. - 29% άριστες), Μητακίδου 3 (2/10 επ., 1 άσσος), Σακκά Σ. 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ) / Σακκά Κ. (λ, 47% υπ. - 20% άριστες), Ποθητού, Τσιάκου.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/2 επ.), Πάβισιτς 12 (10/23 επ., 2 άσσοι, 22% υπ. - 17% άριστες), Σιρίνινα (0/2 επ.), Μάασε 12 (10/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιόγκα 6 (3/7 επ., 3 μπλοκ), Άμποτ (0/1 επ., 00% υπ. - 00% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 83% υπ. - 50% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 9 (5/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Γενιτσαρίδη 12 (11/22 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ.-33% άριστες), Κεραμιτσοπούλου 2 (2/4 επ.).

Η γνώμη του πάγκου

Μαρία Αριστείδου (Ηλυσιακός): «Προσπαθήσαμε, αλλά ήταν ένα ακόμη ματς που δεν είχαμε πλήρη ρόστερ, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Κάναμε πολλά λάθη και δεν είμαι ευχαριστημένη γιατί μπορούσαμε να αντιδράσουμε καλύτερα. Συγχαρητήρια στη Σαντορίνη και ελπίζω στα επόμενα ματς να εμφανιστούμε πιο ανταγωνιστική. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα δίνουμε συνέχεια ευκαιρίες σε νέα κορίτσια και παίζουμε με μόνο μία ξένη. Έχει γίνει μια προσθήκη κι ελπίζω θα μας βοηθήσει».

Μανώλης Σκουλικάρης (ΑΟ Θήρας): «Το πρώτο σετ ήταν όλος ο αγώνας. Αν το χάναμε θα υπήρχε άγχος, αλλά το γυρίσαμε κι αυτό ήταν το θετικό. Δεν είχαμε ρυθμό, ήταν περίεργη η ώρα, αλλά δεν είχε σημασία αυτό καθώς έπρεπε να μπούμε συγκεντρωμένα για να πάρουμε το σετ και παιχνίδι. Στα υπόλοιπα παίξαμε συγκεντρωμένα και ήταν πιο εύκολα. Η Σαντορίνη πάντα έχει υψηλούς στόχους, παίζουμε καλά, έχουνε καλή ομάδα, βελτιωνόμαστε και έχουμε μπροστά μας ένα γεμάτο μήνα με πολλά κρίσιμα ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο».