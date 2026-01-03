Επέστρεψε στις νίκες ο ΖΑΟΝ

Επιστροφή στις νίκες για τον ΖΑΟΝ, ο οποίος επιβλήθηκε του Ηλυσιακού στο Ζηρίνειο με 3-0 σετ και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το 2026.

Η ομάδα της Κηφισιάς μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες πήρε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα των Ιλισίων και με το τρίποντο ισοβαθμεί με τον ΑΟ Θήρας και τον ΠΑΟΚ F&U στους 21 βαθμούς. Ο Ηλυσιακός παρέμεινε 12ος με 6 βαθμούς και στο -1 από τον 11ο Άρη.

Ο ΖΑΟΝ ζορίστηκε μόνο στο δεύτερο σετ, με τον Ηλυσιακό να είναι μπροστά στο σκορ μέχρι το 19-21. Η Τικμανίδου πήρε την αλλαγή (20-21) και με τα σερβίς της Γράβαρη ο ΖΑΟΝ έτρεξε σερί 5-0 για το 24-21. Η νεαρή κεντρική έχασε το επόμενο σερβίς (24-22) αλλά η Τικμανίδου έδωσε τη λύση για το 25-22.

Στο πρώτο και στο τρίτο σετ η ομάδα της Κηφισιάς είχε τον έλεγχο από την αρχή έως το τέλος και έφτασε στο τρίποντο μετά από 85 λεπτά αγώνα.

Διαιτητές: Κτενάς, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Τρίκκα, Κουρτετσιώτης, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-16, 25-18

2ο σετ: 8-7, 14-16, 19-21, 25-22

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-13, 25-16

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 7 άσσους, 32 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-22, 25-16) σε 85'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 7 (5/11 επ., 2 άσσοι), Τικμανίδου 16 (15/31 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. - 35% άριστες), Γράβαρη 11 (6/15 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 5 (2/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Νικόλοβα 4 (3/20 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. - 23% άριστες), Κραϊντούμπα 16 (13/28 επ., 3 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 60% υπ. - 20% άριστες), Σπυροπούλου (λ, 33% υπ. - 33% άριστες).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 8 (6/36 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ. - 40% άριστες), Νικολαΐδη 7 (3/7 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ. 12 (9/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μητακίδου 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1 άσσος), Αγγελοπούλου Γ. 12 (11/32 επ., 1 άσσος, 44% υπ. - 26% άριστες) / Σακκά Κ. (λ, 56% υπ. - 44% άριστες), Παπαϊωάννου, Γκέκοβιτς.

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 2/1

Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)

Σάββατο 3/1

Μίλων – ΠΑΟΚ 0-3 (24-26, 23-25, 28-30)

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25)

Πανιώνιος – ΑΕΚ3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23)

Θέτις Βούλας – Ολυμπιακός1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25)

ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 33

2. Ολυμπιακός 30

3. Πανιώνιος 27

4. ΑΟ Θήρας 24

5. ΖΑΟΝ 21

6. ΠΑΟΚ 21

7. ΑΕΚ 18

8. Μίλων 12

9. Θέτις 12

10. Μαρκόπουλο 8

11. Άρης 7

12. Ηλυσιακός 6