Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ πέρασε από τα Μεσόγεια επικρατώντας με 3-0 του Μαρκόπουλου φτάνοντας τους 18 βαθμούς.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ισοβαθμεί με άλλες τρεις ομάδες στην βαθμολογία και υστερεί μόνο απέναντι στον ΑΟ Θήρας (στο συντελεστή των σετ) και υπερτερεί έναντι του ΖΑΟΝ (καλύτερο συντελεστή σετ) και της ΑΕΚ (μία νίκη περισσότερη).

Το Μαρκόπουλο παρουσιάστηκε ενισχυμένο στη διαγώνιο με τη προσθήκη της Βικτόρια Λόκμαντσουκ, όμως δεν απέφυγε την έκτη συνεχόμενη ήττα του.

Διαιτητές: Οικονόμου Β., Κατσούλης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Ηλιόπουλος, Δημόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 16-15, 21-20, 23-25

2ο σετ: 7-8, 10-16, 12-21, 15-25

3ο σετ: 4-8, 10-16, 12-21, 15-25

*Οι πόντοι του Μαρκόπουλου προήλθαν από 26 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 57 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 8 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 15-25, 15-25) σε 79'

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Κωτσαρά 1 (0/13 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 21% άριστες), Καθάριου 4 (4/9 επ.), Σπανού 10 (8/28 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. - 10% άριστες), Γκραμπόφσκα 1 (1 μπλοκ), Λόκμαντσουκ 15 (13/37 επ., 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 62% υπ. - 50% άριστες), Οικονόμου, Αλλαγιάννη 1 (1 μπλοκ), Ανδριοπούλου, Λογαρά.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 23 (20/35 επ., 3 άσσοι), Τοντάι 6 (6/13 επ.), Σίζαρ 9 (8/23 επ., 1 άσσος, 38% υπ. - 29% άριστες), Κότσιτς 11 (7/10 επ., 4 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 5 (3/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπάκα 13 (13/25 επ., 61% υπ. - 50% άριστες) / Θεοδοσίου (λ), Καραμπάση (λ).

Η γνώμη του πάγκου

Γιώργος Ρούσης (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil): «Το πρώτο σετ έπρεπε να το είχαμε κατακτήσει, αλλά κάναμε αρκετά λάθη. Από εκεί και πέρα, η ψυχολογία μας είναι χαμηλά. Όταν χάνεις συνεχώς και έχεις τόσα προβλήματα, το καταλαβαίνω για τις αθλήτριες. Είναι δύσκολο. Πρέπει να μαζευτούμε μετά τις γιορτές. Έχουμε ενισχυθεί και θα ενισχυθούμε και άλλο. Να παρουσιάσουμε την πολύ καλή εικόνα που είχαμε στην αρχή. Τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά πρέπει να πάψουν να είναι δικαιολογία. Κάθε άτομο που έρχεται φέρνει ψυχολογία. Δεν μπορούσαμε να προπονηθούμε καλά καλά, δεν είχαμε αθλήτριες. Όλοι οι αγώνες είναι δύσκολοι. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία σε όλους. Από του χρόνου έχει ο Θεός».

Γιάννης Γιαπάνης (Π.Α.Ο.Κ. F&U): «Ήταν μια σημαντική νίκη. Θέλαμε ένα καλό παιχνίδι και χρειαζόμασταν ψυχολογία. Έχουμε ανοδικές προπονήσεις και αυτό θέλαμε να δείξουμε. Δεν βγάζαμε την καθημερινή δουλειά και αυτό μας λυπούσε, ειδικά τις αθλήτριες. Η νίκη θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε καλά Χριστούγεννα και γιορτές, να είμαστε ήρεμοι και να συνεχίσουμε τη δουλειά».

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 19/12

Πανιώνιος – Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-19, 25-17)

Σάββατο 20/12

Μίλων – Παναθηναϊκός 0-3 (19-25, 10-25, 20-25)

Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-20)

Άρης – ΑΕΚ 0-3 (16-25, 23-25, 18-25)

Θέτις Βούλας – ΑΟ Θήρας 2-3 (25-19, 25-22, 13-25, 17-25, 13-15)

Κυριακή 21/12

Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ 0-3 (23-25, 15-25, 15-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 30

2. Ολυμπιακός 27

3. Πανιώνιος 24

4. ΑΟ Θήρας 18

5. ΠΑΟΚ 18

6. ΖΑΟΝ 18

7. ΑΕΚ 18

8. Μίλων 12

9. Θέτις Βούλας 12

10. Μαρκόπουλο 8

11. Άρης 7

12. Ηλυσιακός 6

Η επόμενη αγωνιστική

Άρης – Παναθηναϊκός

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας

ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός

Πανιώνιος Betsson – ΑΕΚ

Θέτις – Ολυμπιακός

Μίλων – ΠΑΟΚ