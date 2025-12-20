Έχοντας το μυαλό στο Σούπερ Καπ που θα διεξαχθεί στις 23/12 κόντρα στον Πανιώνιο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 του ΖΑΟΝ και παρέμεινε 3 πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Την 9η νίκη του σε 11 παιχνίδια πέτυχε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» έχοντας το μυαλό στοντελικό του Volleyball Super Cup Γυναικών powered by Protergia (Τρίτη 23/12, 21:30, ΕΡΤ2 Sport) κόντρα στον Πανιώνιο, επικράτησε με 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21) του ΖΑΟΝ.

Με το τρίποντο αυτό η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς έφτασε τους 27, παραμένοντας τρεις πίσω από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Κηφισιάς από την πλευρά της παρέμεινε στους 18 βαθμούς και την 4η θέση, έχοντας πλέον συγκάτοικο και την ΑΕΚ.

Διαιτητές: Βελώνης, Βαρατάσης, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Πεσίνογλου, Γεώργας, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 16-11, 21-15, 25-21

2ο σετ: 8-1, 16-10, 21-14, 25-19

3ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 23-25

4ο σετ: 6-8, 14-16, 21-19, 25-21

Τα σετ: 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21) σε 109'.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσσους, 63 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 44 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 19 (16/51 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου 13 (9/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 6 (3/11 επ., 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 24 (22/38 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ.-15% άριστες), Κονέο 12 (11/25 επ., 1 μπλοκ, 78% υπ.-39% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 35% υπ.-12% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου 3 (0/1 επ., 3 μπλοκ), Οικονομίδου.

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 9 (6/12 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 11 (10/29 επ., 1 άσσος, 46% υπ.-24% άριστες), Γράβαρη 10 (5/11 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Στογίλκοβιτς (0/3 επ.), Μπέκτας 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-14% άριστες), Κραϊντούμπα 10 (8/28 επ., 2 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 47% υπ.-32% άριστες), Μπελιά (λ), Φουμάκη, Ζιώγα 11 (9/23 επ., 2 μπλοκ), Νικόλοβα 4 (4/11 επ., 62% υπ.-25% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (προπονητής Ολυμπιακού): «Ακόμη και στα δύο πρώτα που κερδίσαμε δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση μας καθώς κάναμε πολλά λάθη. Όταν ο ΖΑΟΝ άρχισε να παίζει καλύτερα χάσαμε τον έλεγχο κάνοντας πάλι λάθη και δείχνοντας στιγμές πανικού, αλλά στο τέλος πήραμε μια μεγάλη νίκη. Τώρα έχουμε μπροστά μας το Σούπερ Καπ για το οποίο προετοιμαζόμαστε καιρό. Ο Πανιώνιος είναι μία πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλές μονάδες, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι που θα κριθεί στο κίνητρο και τη θέληση των αθλητριών»

Μπάμπης Μυτσκίδης (προπονητής ΖΑΟΝ): «Κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια και στα πρώτο σετ. Στο δεύτερο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, αλλά μετά μπήκαμε στο ματς, μειώσαμε και προσπαθήσαμε και στο τέταρτο. Μας αφήνει ικανοποίηση η προσπάθεια και μια πικρία γιατί πιστέψαμε ότι θα παίρναμε κάτι. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια κι αυτό θέλαμε πριν το ματς. Συνεχίζουμε μετά τις γιορτές, έχουμε κάνει μια καλή συγκομιδή στον πρώτο γύρο, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα γιατί το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος θα είναι πιο δύσκολο»