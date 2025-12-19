Ο Πανιώνιος με άνεση τον Ηλυσιακό και τώρα ο Ολυμπιακός

Ο Πανιώνιος νίκησε τον Ηλυσιακό με 3-0 για τη Volley League γυναικών, πριν από τον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Ο Πανιώνιος επικράτησε εύκολα επί του Ηλυσιακού με 3-0 σετ στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 11ης και τελευταίας για τον πρώτο γύρο αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Ο Ντράγκαν Νέσιτς έδωσε ανάσες σέ αρκετές αθλήτριες, συγκριτικά με την επτάδα που ξεκίνησε τον αγώνα με τον ΖΑΟΝ, καθώς την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου (21:30, ΕΡΤ2 Sport) ακολουθεί το Volleyball Super Cup Γυναικών powered by Protergia με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

Ο Ηλυσιακός είχε επίσης αρκετές αλλαγές καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Κάντγουορθ, Στόκμαν, η μοναδική ξένη ήταν η Κίλιτς που ήταν και η μοναδική αθλήτρια των φιλοξενούμενων η οποία γεννήθηκε πριν το 2000, με τη Δάφνη Κορακιά να γράφει ιστορία καθώς έκανε το ντεμπούτο της στη Volley League γυναικών σε ηλικία 13 ετών (η νεαρή ακραία είναι γεννημένη στις 22 Αυγούστου 2012), ενώ σ' ένα ακόμη ματς αγωνίστηκε και η 16χρονη πασαδόρος Ίριδα Δασκαλοπούλου.

Ο Ηλυσιακός ήταν μαχητικός, ειδικά στο 2ο σετ όπου είχε αρχικά το προβάδισμα (1-4, 5-8) και ήταν ανταγωνιστικός μέχρι το 16-14, ωστόσο η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής με τις κυανέρυθρες να φτάνουν με άνεση στο 3-0 και στην 8η συνεχόμενη νίκη του (σε Ελλάδα και Ευρώπη).

Η γνώμη του πάγκου

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος): «Δεν έχω να σχολιάσω πολλά πράγματα για το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε για να πάρουμε το τρίποντο και από αύριο επικεντρωνόμαστε στον τελικό του Super Cup»

Μαρία Αριστείδου (Ηλυσιακός ΑΟ): «Το σκορ ήταν αναμενόμενο. Δεν ήρθαμε για τους βαθμούς καθώς ο σύλλογος είναι σε μια φάση πλήρης ανασύνταξης και θεώρησα πιο σωστό να παίξουμε σήμερα με τα μικρότερα κορίτσια και τις Ελληνίδες που θα μείνουν και αθ στηρίξουν την ομάδα μέχρι το τέλος. Από το σημερινό ματς κρατάμε την εμπειρία και συνεχίζουμε».

Διαιτητές: Μαλλιάρα, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Μαστοράκη, Τσεκούρας, Γραμματεία: Λορέντζου.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-12, 25-16

2ο σετ: 5-8, 16-14, 21-16, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-17

*Οι πόντοι του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 7 άσσους, 36 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 2 άσσους, 28 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (2-16, 25-19, 25-17) σε 69'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 11 (9/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 38% άριστες), Φλιάκου 4 (0/2 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Αλεξάκου 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. - 35% άριστες), Ραχίμοβα 11 (6/16 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Νομικού 10 (4/7 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Καρέλια 1 (1/3 επ.) / Κακουράτου (λ, 54% υπ. - 46% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς, Λιάγκη 3 (3/3 επ.).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλις 3 (3/6 επ., 50% υπ.-38% άριστες), Αγγελοπούλου Γ. 8 (8/27 επ., 43% υπ.-30% άριστες), Αγγελοπούλου Ειρ. 7 (7/19 επ.), Σταυριανίδη 7 (6/12 επ., 1 άσσος), Παπαϊωάννου 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1/2 επ.)/ Σακκά Κ.(λ, 73% υπ.-40% άριστες), Γκέκοβιτς 2 (2/11 επ., 39% υπ.-17% άριστες), Δασκαλοπούλου, Κορακιά.

Η συνέχεια της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 17.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Πρέντζας, Καλούδας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Τουλής, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκη, 18.00: Α.Σ. Άρης - Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Τοσουνίδης, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη,, 18.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Βελώνης, Βαρατάσης, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Πεσίνογλου, Γεώργας, Γραμματεία: Ιωάννου.

Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις - Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Μιτσής, Μεταξά, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Τομαράς, Σταυρόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Οικονόμου Β., Κατσούλης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Ηλιόπουλος, Δημόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

