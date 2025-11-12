Καλύτερη όλων η Ραχίμοβα

Η διαγώνια του Πανιωνίου, Πολίνα Ραχίμοβα που στο ματς με τον ΑΟ Θήρας κατάφερε μεταξύ άλλων να κερδίσει και 11 άσους.

Η Αζέρα διαγώνια του Πανιωνίου Betsson οδήγησε την ομάδα της στη νίκη με 3-1 σετ επί του ΑΟ Θήρας στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας». Η Ραχίμοβα σημείωσε 11 άσσους και συνολικά 29 πόντους, προερχόμενους από 14/36 επιθέσεις, 4 μπλοκ.

Οι 11 άσσοι της Αζέρας αποτελούν ένα εντυπωσιακό νούμερο από τη γραμμή του σερβίς, επίδοση που είχαμε να δούμε στα ελληνικά γήπεδα από τη σεζόν 2017-2018, όταν η τότε ακραία του Ολυμπιακού Στέφανι Νιέμερ είχε πετύχει 17, καταγράφοντας ένα από τα κορυφαία ρεκόρ στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο βόλεϊ.

Η επίδοση της Ραχίμοβα αναδεικνύει την αποτελεσματικότητά της στο σερβίς, στοιχείο που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη νίκη του Πανιωνίου απέναντι στον ΑΟ Θήρας.

Η Πολίνα Ραχίμοβα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου 1990 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του φετινού πρωταθλήματος. Διαθέτει πλούσια καριέρα σε κορυφαία πρωταθλήματα —της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Πολωνίας, της Βραζιλίας και της Κίνας— με πολλούς τίτλους και ατομικές διακρίσεις.

Πολίνα Ραχίμοβα: «Έχω αντιληφθεί το μέγεθος της ομάδας που εκπροσωπώ»

Πριν από το κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό και μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της απέναντι στον ΑΟ Θήρας, η Πολίνα Ραχίμοβα μίλησε για τη βράβευσή της ως MVP της αγωνιστικής, την πορεία του Πανιωνίου, αλλά και την προσαρμογή της στην Ελλάδα.

Για την ανάδειξή της ως MVP της αγωνιστικής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που ξαναβρήκα το παιχνίδι μου και που μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα μου να νικήσει και να πάρει τους τρεις πόντους. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Χάσαμε το πρώτο σετ, αλλά στο τέλος νικήσαμε και αυτό έχει σημασία».

Για τον αγώνα με τον ΑΟ Θήρας: «Επειδή πριν από λίγες ημέρες κερδίσαμε την ίδια ομάδα για το Challenge Cup, ίσως χαλαρώσαμε λίγο. Πρέπει πάντα να σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο, γιατί η δική μας ομάδα είναι αρκετά καλή και οι αντίπαλοι προετοιμάζονται περισσότερο απέναντί μας. Πρέπει, λοιπόν, να το θυμόμαστε αυτό, και γι’ αυτό είχαμε το πρόβλημα στο πρώτο σετ. Έπρεπε να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένες και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Μετά την απώλεια του πρώτου σετ, κατά κάποιον τρόπο ξυπνήσαμε και συνεχίσαμε πιο επιθετικά και πιο συγκεντρωμένα. Αυτό φάνηκε στο παιχνίδι. Το τελευταίο σετ επίσης ήταν λίγο δύσκολο, γιατί ήμασταν πίσω στο σκορ, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε καλά, καλύψαμε τη διαφορά και κερδίσαμε».

Για το ερχόμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό: «Πρώτα απ’ όλα, σέβομαι τον Ολυμπιακό, γιατί είναι επίσης μία από τις πιο δυνατές ομάδες στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον παιχνίδι για τους φιλάθλους. Πρέπει αυτή την εβδομάδα να δουλέψουμε πιο σκληρά για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Να δούμε περισσότερα βίντεο, να αναλύσουμε τι κάνουν, πώς παίζουν και να προσαρμόσουμε την ομάδα μας στην τακτική αυτή. Και φυσικά αυτό αφορά και τον προπονητή μας. Θα δούμε τι οδηγίες θα μας δώσει και θα τις ακολουθήσουμε. Πρέπει απλώς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για τις έως τώρα εντυπώσεις της από την Ελλάδα και τον Πανιώνιο: «Είναι η πρώτη μου σεζόν στην Ελλάδα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, γιατί όταν πας σε ένα νέο μέρος δεν ξέρεις ούτε καν πού είναι το πιο κοντινό σουπερμάρκετ ή το πιο κοντινό φαρμακείο. Πρέπει να μάθεις τα πάντα από την αρχή. Πρέπει να προσαρμοστείς, να βρεις νέους φίλους. Τώρα είμαι εδώ περίπου δυόμισι μήνες, οπότε νιώθω καλύτερα και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα έχω περισσότερες γνωριμίες εδώ και περισσότερους φίλους. Πηγαίνεις κάπου και σε αναγνωρίζουν, σου λένε “Α, γεια σου, τι κάνεις;” και νιώθεις σαν να είσαι ήδη στο σπίτι σου. Έχω προσαρμόσει την ζωή μου. Όσον αφορά το σύλλογο, από την πρώτη μέρα νιώθω πολύ καλά. Εδώ υπάρχει διαφορετική τακτική και προσέγγιση προς τις παίκτριες. Είναι σαν οικογένεια. Δεν λειτουργεί σαν ένας απλώς επαγγελματικός σύλλογος. Είναι διαφορετικά και πραγματικά νιώθεις την αίσθηση της οικογένειας. Καταλαβαίνω ότι οι στόχοι και η φιλοσοφία αυτής της ομάδας είναι διαφορετικοί από άλλους συλλόγους. Είναι ένας πολύ ιστορικός σύλλογος, που θα υπάρχει και μετά από εμάς. Γι’ αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε, να σεβαστούμε και να κουβαλάμε με υπευθυνότητα. Όταν φοράμε τη φανέλα με το έμβλημα του Πανιωνίου, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι είδους ομάδα εκπροσωπούμε. Πρέπει πάντα να αποτελούμε καλό παράδειγμα για τα παιδιά και τη νέα γενιά. Μου αρέσει εδώ και εκτιμώ όσα μου προσφέρουν και το πώς με κάνουν να νιώθω και θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να ανταποδώσω αυτή την εκτίμηση».

Η κορυφαία επτάδα της 4ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Polina Rahimova (Πανιώνιος Betsson) 29π. (14/36 επ., 11 άσσοι, 4 μπλοκ).

Πασαδόρος: Ilka Van De Vyver (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 5π. (4/7 επ., 1 άσσος).

Ακραίες: Micaya White (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 31π. (29/51 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 24% άριστες), Ασημίνα Νικολογιάννη (Α.Σ.Π. Θέτις) 25π. (24/48 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. - 25% άριστες).

Κεντρικές: Martina Samadan (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 12π. (10/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κατερίνα Ζακχαίου (Πανιώνιος Betsson) 11π. (6/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ).

Λίμπερο: Χαρά Σπυροπούλου (Ζ.Α.Ο.Ν.), (λ, 54% υπ. - 37% άριστες).

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ MVP 2025-2026

1η αγωνιστική: Dayana Patricia Segovia Elles (Κολομβία - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων)

2η αγωνιστική: Άννα-Μαρία Σπανού (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil)

3η αγωνιστική: Paola Santiago (Πουέρτο Ρίκο - Π.Α.Ο.Κ. F&U)

4η αγωνιστική: Polina Rahimova (Αζερμπαϊτζάν - Πανιώνιος Betsson)